अब एमपी में बच्चों को दिए जाने वाले इस सिरप में मिले कीड़े, वितरण पर लगी रोक

Complaint of insects found in Azithromycin syrup sparks panic
mp news: मध्यप्रदेश में एक तरफ जहां जहरीले सिरप से मासूम बच्चों की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ अब बच्चों को दिए जाने वाले सिरप में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। ग्वालियर जिला अस्पताल मुरार में एजीथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन में कीड़े पाए जाने की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। एक मरीज ने सिविल सर्जन को मौखिक रूप से शिकायत की थी कि उसे दी गई एजीथ्रोमाइसिन सस्पेंशन की बोतल में कीड़े दिखाई दिए। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला अस्पताल प्रबंधन और औषधि विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।
औषधि निरीक्षक अनुभूति शर्मा बुधवार को जिला अस्पताल के औषधि भंडार गृह पहुंचीं। यहां से एजीथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन के नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए लिए गए। जिला कलेक्टर और औषधि नियंत्रक के निर्देशानुसार अस्पताल के स्टोर में रखे संपूर्ण स्टॉक को तुरंत फ्रीज कर दिया गया। इसके साथ ही वार्डों में वितरित की जा चुकी सभी बोतलों को भी वापस मंगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। एजीथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन एक एंटीबायोटिक दवा है, जिसका उपयोग बच्चों में सामान्य संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि वर्तमान में कुल 306 बोतलें (स्टोर की 50 और वार्डों से वापस ली गई 256) फ्रीज की गई हैं। इनमें से 16 बोतलों के नमूने लिए गए हैं, जिन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, कोलकाता भेजा जाएगा। प्रारंभिक फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कुछ बोतलों में कीड़े नहीं पाए गए हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा। सिविल सर्जन डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि एक महिला बच्चे को दिखाने के लिए ओपीडी में दो दिन पहले आई थी। महिला को यहां से दवा दी गई थी, महिला ने शिकायत की है कि सिरप की बोतल में कीड़े हैं। इसी के आधार पर इस दवा के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। महिला ने लिखित में कोई शिकायत नहीं की है।
