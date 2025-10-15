अब एमपी में बच्चों को दिए जाने वाले इस सिरप में मिले कीड़े, वितरण पर लगी रोक

औषधि निरीक्षक ने बताया कि वर्तमान में कुल 306 बोतलें (स्टोर की 50 और वार्डों से वापस ली गई 256) फ्रीज की गई हैं। इनमें से 16 बोतलों के नमूने लिए गए हैं, जिन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, कोलकाता भेजा जाएगा। प्रारंभिक फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कुछ बोतलों में कीड़े नहीं पाए गए हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा। सिविल सर्जन डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि एक महिला बच्चे को दिखाने के लिए ओपीडी में दो दिन पहले आई थी। महिला को यहां से दवा दी गई थी, महिला ने शिकायत की है कि सिरप की बोतल में कीड़े हैं। इसी के आधार पर इस दवा के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। महिला ने लिखित में कोई शिकायत नहीं की है।