अभी-अभी..एमपी में नगर परिषद अध्यक्ष के पति को मारी गोली..

mp news: गोली लगने से नगर परिषद अध्यक्ष के पति की हालत गंभीर, आकाश साहू नाम के युवक पर गोली मारने का आरोप...।

2 min read

पन्ना

image

Shailendra Sharma

Oct 15, 2025

panna news

Panna Nagar Parishad devendranagar adhyaksh Husband Got Shot serious injured

mp news: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है यहां नगर परिषद अध्यक्ष के पति पर जानलेवा हमला हुआ है और उन्हें बाइक से आए युवक ने गोली मारी है। गोली लगने से नगर परिषद अध्यक्ष के पति गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक फरार हो गया है जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। सनसनीखेज वारदात जिले के देवेन्द्र नगर थाना इलाके की है।

नगर पालिका परिषद को मारी गोली

नगर पालिका देवेंद्रनगर की अध्यक्ष शिवांगी गुप्ता के पति ललित गुप्ता पर देवेन्द्र नगर थाने के रंजो ढाबा के पास जानलेवा हमला हुआ है। जानकारी के अनुसार ललित गुप्ता अपने मकान पर काम कर रहे थे। तभी बाइक से आए एक युवक ने दो राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। हमले के दौरान घायल ललित गुप्ता ने हमलावर से संघर्ष कर उसकी पिस्टल छीन ली इसी छीनाझपटी के दौरान एक गोली उनकी कनपटी और हाथ में लगी है जिसके बाद उन्हें तत्काल घायल हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्रनगर ले जाया गया। जहां से गंभीर हालत में सतना रेफर कर दिया गया है।

छतरपुर जिले का रहने वाला है आरोपी

बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले कुछ दिनों से देवेंद्रनगर के प्रिंसी लॉज में ठहरा था और खुद को प्लंबर बता रहा था। उसके पास से मिले आधार कार्ड में नाम आकाश साहू पिता परागी साहू,ग्राम नदेया, पोस्ट विक्रमपुर, जिला छतरपुर दर्ज है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया है जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है।

Updated on:

15 Oct 2025 04:20 pm

Published on:

15 Oct 2025 03:43 pm

पन्ना

