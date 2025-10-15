अभी-अभी..एमपी में नगर परिषद अध्यक्ष के पति को मारी गोली..

नगर पालिका देवेंद्रनगर की अध्यक्ष शिवांगी गुप्ता के पति ललित गुप्ता पर देवेन्द्र नगर थाने के रंजो ढाबा के पास जानलेवा हमला हुआ है। जानकारी के अनुसार ललित गुप्ता अपने मकान पर काम कर रहे थे। तभी बाइक से आए एक युवक ने दो राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। हमले के दौरान घायल ललित गुप्ता ने हमलावर से संघर्ष कर उसकी पिस्टल छीन ली इसी छीनाझपटी के दौरान एक गोली उनकी कनपटी और हाथ में लगी है जिसके बाद उन्हें तत्काल घायल हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्रनगर ले जाया गया। जहां से गंभीर हालत में सतना रेफर कर दिया गया है।