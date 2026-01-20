MP 150 प्रतिशत तक महंगी होगी प्रॉपर्टी, कलेक्टर गाइडलाइन तैयार!

Land-Property Rates Hike (फोटो- Freepik)
Property Rates Hike:ग्वालियर पंजीयन विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 की नई कलेक्टर गाइडलाइन का प्रारूप तैयार कर लिया है। इस बार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 20 से 23 प्रतिशत तक गाइडलाइन बढ़ाने की संभावना है। खास तौर पर ऐसी लोकेशन चिह्नित की गई है, जहां गांव का नाम दर्ज होने के कारण गाइडलाइन कम है, जबकि आसपास विकसित कॉलोनियों में ऊंचे दामों पर रजिस्ट्रियां हो रही है।
सोमवार को वृत्त-1 और वृत्त-2 की बढ़ोतरी वाली लोकेशन को चिह्नित कर पंजीयन महानिरीक्षक (आईजी) के समक्ष प्रस्ताव रखा गया। इसमें ग्वालियर शहर के साथ डबरा और भितरवार क्षेत्र की विसंगतियों का भी उल्लेख किया गया है। एक और बैठक के बाद उप मूल्यांकन समिति में नई गाइडलाइन का अंतिम प्रस्ताव रखा जाएगा। (MP News)
वृत्त-2 में शहर का तेजी से विस्तार हो रहा है और नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। इसी कारण यहां गाइडलाइन में सबसे अधिक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। वृत्त-1 और वृत्त-2 की कई लोकेशन को मर्ज करने का भी प्रस्ताव है। मर्ज होने से भी गाइडलाइन में वृद्धि होगी।
वृत्त-1 के अंतर्गत नगर निगम के 13 वाडौं में कुल 66 लोकेशन पर गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। वार्ड क्रमांक 43 से 56 तक गाइडलाइन से अधिक दरों पर रजिस्ट्रियां हो रही हैं। इसमें पुरानी छावनी, सिथौली रोड और | शिवपुरी लिंक रोड जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
प्लानिंग क्षेत्र वे हैं, जहां सरकारी लोकेशन को प्लानिंग और नॉन-प्लानिंग क्षेत्र में योजनाएं लागू हैं, जबकि नॉन-प्लानिंग क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में आते हैं। इन क्षेत्रों में 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
डबरा पंजीयन कार्यालय के कुछ गांव ग्वालियर परिक्षेत्र में आ चुके हैं, लेकिन डबरा में दर्ज होने के कारण वहां गाइडलाइन कम बनी हुई है। जौरासी, टेकनपुर और कल्याणी क्षेत्रों में प्लॉटिंग और कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। यहां गाइडलाइन मात्र 12 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है, जबकि रोड पर जमीन के रेट एक करोड़ रुपए प्रति बीघा से अधिक हो चुके हैं। भितरवार क्षेत्र में भी यही स्थिति है। डबरा और भितरवार में कुछ लोकेशन पर गाइडलाइन 200 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
मुरार सहित कई क्षेत्रों में बढ़ोतरी की तैयारी
मुरार क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया गया कि यहां कई लोकेशन गांव के नाम से दर्ज हैं। गांव दर्ज होने के कारण गाइडलाइन कम है, जबकि वास्तविक बाजार भाव कहीं अधिक है। प्रस्ताव के तहत गांव की पहचान हटाकर रेट समान किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में 75 प्रतिशत से लेकर 150 प्रतिशत तक गाइडलाइन बढ़ाने की तैयारी है। तानसेन होटल से सिटी सेंटर मार्ग तक वर्तमान में 60 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर गाइडलाइन है, जिसे बढ़ाकर करीब 1.80 लाख रुपए प्रति वर्गमीटर किया जा सकता है। यहां 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी प्रस्तावित है। (MP News)
