MP 150 प्रतिशत तक महंगी होगी प्रॉपर्टी, कलेक्टर गाइडलाइन तैयार!

मुरार क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया गया कि यहां कई लोकेशन गांव के नाम से दर्ज हैं। गांव दर्ज होने के कारण गाइडलाइन कम है, जबकि वास्तविक बाजार भाव कहीं अधिक है। प्रस्ताव के तहत गांव की पहचान हटाकर रेट समान किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में 75 प्रतिशत से लेकर 150 प्रतिशत तक गाइडलाइन बढ़ाने की तैयारी है। तानसेन होटल से सिटी सेंटर मार्ग तक वर्तमान में 60 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर गाइडलाइन है, जिसे बढ़ाकर करीब 1.80 लाख रुपए प्रति वर्गमीटर किया जा सकता है। यहां 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी प्रस्तावित है। (MP News)