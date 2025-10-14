Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

बड़ी खबर: ग्वालियर जिले में 15 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी घोषित, आदेश जारी

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में 15 अक्टूबर को कक्षा 12वीं तक की छुट्टी घोषित कर दी गई है।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Oct 14, 2025

gwalior news

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में तनाव की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने 15 अक्टूबर को कक्षा 12वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी है। कलेक्टर रूचिका चौहान के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

दरअसल, शहर में स्थानीय आयोजन और यातायात व्यवस्था बाधित होने की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनने पर बच्चों को असुविधा न हो। इसे ध्यान में रखते हुए छुट्टी घोषित की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने जिले में पूरे जिलेभर में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं सी.बी.एस.ई. व आई.सी.एस.ई. विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए छुट्टी घोषित की है। हालांकि, इस दौरान सभी शिक्षक अपने स्कूल में उपस्थित होकर अपने कार्य करेंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।


खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 08:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / बड़ी खबर: ग्वालियर जिले में 15 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी घोषित, आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुश्किलों में फंसी ‘बिग बॉस’ की फेम ‘तान्या मित्तल’! सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दर्ज कराई शिकायत

tanya mittal
ग्वालियर

‘एरियर भुगतान’ के लिए आदेश जारी, उच्च शिक्षा आयुक्त को भेजनी होगी रिपोर्ट

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

पाकिस्तान पर गरजे CDS अनिल चौहान, परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा भारत

CDS Anil Chauhan Slams Pakistan
ग्वालियर

ग्वालियर-बेंगलुरु के बीच 3 दिन चलेगी अतिरिक्त फ्लाइट, देखें पूरा शेड्यूल

Flight From Gwalior
ग्वालियर

फोरम में 60 फीसदी आदेशों का पालन नहीं, अपने हक का पैसा लेने के लिए दुबारा आना पड़ रहा

District Consumer Disputes Redressal Commission
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.