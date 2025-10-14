बड़ी खबर: ग्वालियर जिले में 15 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी घोषित, आदेश जारी

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में तनाव की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने 15 अक्टूबर को कक्षा 12वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी है। कलेक्टर रूचिका चौहान के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।



दरअसल, शहर में स्थानीय आयोजन और यातायात व्यवस्था बाधित होने की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनने पर बच्चों को असुविधा न हो। इसे ध्यान में रखते हुए छुट्टी घोषित की गई है।



जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने जिले में पूरे जिलेभर में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं सी.बी.एस.ई. व आई.सी.एस.ई. विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए छुट्टी घोषित की है। हालांकि, इस दौरान सभी शिक्षक अपने स्कूल में उपस्थित होकर अपने कार्य करेंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।