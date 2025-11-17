महाआर्यमन के बर्थ-डे पर ‘ज्योतिरादित्य’ ने ‘गोल्डन सिटी’ घूमने का प्लान बनाया, इस लक्जरी होटल में होगा सेलिब्रेशन

MP News: केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी निजी यात्रा पर राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर पहुंचे हैं। यहां पर वह अपने बेटे महाआर्यमन सिंधिया का बर्थ-डे सेलिब्रेट करेंगे। जिसका आयोजन सूर्यगढ़ होटल में किया गया है। जिसमें सिंधिया परिवार और कुछ नजदीकी लोग शामिल होंगे।
महाआर्यमन सिंधिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया के बेटे हैं। वह अपना 30 वां जन्मदिन जैसलमेर में सेलिब्रेट करेंगे। महाआर्यमन सिंधिया का जन्म 17 नबंवर 1995 को हुआ था। उन्होंने स्कूली पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल पूरी की है। इसके बाद वह विदेश चले गए और यहां येल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में बैचलर डिग्री ली। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स की पढ़ाई भी की। वह सिंधिया खानदान की अगली पीढ़ी हैं। उन्हें ज्योतिरादित्य भी खुद युवराज कहकर संबोधित करते हैं।
महाआर्यमन सिंधिया बीते महीनों पहले ही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) के अध्यक्ष चुने गए हैं। वह एमपीसीए के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। जबकि पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया 35 साल की उम्र में अध्यक्ष बने थे। सिंधिया परविरा का किक्रेट की राजनीति से नाता तीन पीढ़ियों का है। दादा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. माधवराव सिंधिया एमपीसीएम के साथ-साथ बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
बता दें कि, इस निजी कार्यक्रम को बेहद गोपनीय रखा गया है और मीडिया समेत अन्य लोगों को इससे दूर रखा गया है।
