महाआर्यमन के बर्थ-डे पर ‘ज्योतिरादित्य’ ने ‘गोल्डन सिटी’ घूमने का प्लान बनाया, इस लक्जरी होटल में होगा सेलिब्रेशन

महाआर्यमन सिंधिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया के बेटे हैं। वह अपना 30 वां जन्मदिन जैसलमेर में सेलिब्रेट करेंगे। महाआर्यमन सिंधिया का जन्म 17 नबंवर 1995 को हुआ था। उन्होंने स्कूली पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल पूरी की है। इसके बाद वह विदेश चले गए और यहां येल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में बैचलर डिग्री ली। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स की पढ़ाई भी की। वह सिंधिया खानदान की अगली पीढ़ी हैं। उन्हें ज्योतिरादित्य भी खुद युवराज कहकर संबोधित करते हैं।