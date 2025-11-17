Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

महाआर्यमन के बर्थ-डे पर ‘ज्योतिरादित्य’ ने ‘गोल्डन सिटी’ घूमने का प्लान बनाया, इस लक्जरी होटल में होगा सेलिब्रेशन

MP News: केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी निजी यात्रा के लिए जैसलमेर में हैं। यहां पर वह अपने बेटे महाआर्यमन सिंधिया का बर्थ-डे सेलिब्रेट करेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Nov 17, 2025

MP News: केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी निजी यात्रा पर राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर पहुंचे हैं। यहां पर वह अपने बेटे महाआर्यमन सिंधिया का बर्थ-डे सेलिब्रेट करेंगे। जिसका आयोजन सूर्यगढ़ होटल में किया गया है। जिसमें सिंधिया परिवार और कुछ नजदीकी लोग शामिल होंगे।

30 वां जन्मदिन मनाएंगे महाआर्यमन

महाआर्यमन सिंधिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया के बेटे हैं। वह अपना 30 वां जन्मदिन जैसलमेर में सेलिब्रेट करेंगे। महाआर्यमन सिंधिया का जन्म 17 नबंवर 1995 को हुआ था। उन्होंने स्कूली पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल पूरी की है। इसके बाद वह विदेश चले गए और यहां येल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में बैचलर डिग्री ली। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स की पढ़ाई भी की। वह सिंधिया खानदान की अगली पीढ़ी हैं। उन्हें ज्योतिरादित्य भी खुद युवराज कहकर संबोधित करते हैं।

MPCA के अध्यक्ष हैं महाआर्यमन

महाआर्यमन सिंधिया बीते महीनों पहले ही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) के अध्यक्ष चुने गए हैं। वह एमपीसीए के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। जबकि पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया 35 साल की उम्र में अध्यक्ष बने थे। सिंधिया परविरा का किक्रेट की राजनीति से नाता तीन पीढ़ियों का है। दादा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. माधवराव सिंधिया एमपीसीएम के साथ-साथ बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

बता दें कि, इस निजी कार्यक्रम को बेहद गोपनीय रखा गया है और मीडिया समेत अन्य लोगों को इससे दूर रखा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 04:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / महाआर्यमन के बर्थ-डे पर ‘ज्योतिरादित्य’ ने ‘गोल्डन सिटी’ घूमने का प्लान बनाया, इस लक्जरी होटल में होगा सेलिब्रेशन

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, पांच दोस्तों की मौके पर मौत, परिजन बोले रेत माफिया जिम्मेदार

Gwalior road Accident
ग्वालियर

टूटता रिश्ता जुड़ा, हाईकोर्ट ने रद्द किया तलाक, समझौते के बाद साथ रहने को तैयार हुआ दंपती

टूटता रिश्ता जुड़ा, हाईकोर्ट ने रद्द किया तलाक, समझौते के बाद साथ रहने को तैयार हुआ दंपती
समाचार

प्लीज ‘सचिन सर’ रोड बनवा दीजिए…’आई डोंट वांट टू स्किप माय स्कूल’, Video Viral

gwalior news
ग्वालियर

स्ट्रीट लाइटों की हकीकत… दीपावली बीती, अंधेरा कायम, शहर की 7500 स्ट्रीट लाइटें, अब भी बंद

gwalior street light
ग्वालियर

ग्वालियर-जबलपुर में भोपाल-इंदौर के मुकाबले पासपोर्ट के लिए लग रही ‘लंबी कतार’, 25 दिन बाद मिल रहा सामान्य अपॉइंटमेंट

passport kendra gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.