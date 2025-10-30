पड़ोसी से प्यार पड़ा भारी, शादी का झांसा देकर ले गया जयपुर और…

demo pic
mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाला मामले सामने आया है। यहां एक युवती को पड़ोसी से प्यार करना भारी पड़ गया। आरोपी पड़ोसी ने पहले तो युवती को प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी का वादा कर किडनैप कर जयपुर ले गया। इधर घर से युवती के गायब होने पर परिजन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और दो दिन बाद ही युवती को जयपुर से आरोपी के चंगुल से छुड़ा लिया। आरोपी युवती को जयपुर में बंधक बनाए हुए था।
ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके में युवती अपने चाचा के घर पर रहती है। उसके पिता का निधन हो चुका है और इसी कारण वो चाचा के घर में रखकर पढ़ाई कर रही थी। पड़ोस में ही रहने वाले आरोपी साहिल खान से युवती की दोस्ती थी। पीड़िता के मुताबिक साहिल उससे हमेशा निकाह का वादा करता था। 24 अक्टूबर को साहिल ने उसे रात में छत पर मिलने के लिए बुलाया और निकाह की कसमें खाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं उसने उससे कहा कि दोपहर में तैयार रहना हम जयपुर चलेगें और वहीं पर निकाह करेंगे।
पीड़ित युवती साहिल के प्यार में फंस चुकी थी और उसकी बातों में आकर घर से निकल गई। साहिल उसे जयपुर लेकर पहुंचा जहां उसे दो दिन तक बंधक बनाकर रखा और उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इधर युवती के घर से गायब होने पर परिजन ने लापता की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और इसी दौरान पुलिस को आरोपी साहिल के मंसूबों की खबर लगी। साहिल के युवती को जयपुर ले जाने की जानकारी पुलिस को लगी जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत जयपुर पहुंची और वहां से आरोपी साहिल को पकड़कर उसके चंगुल से युवती को छुड़ाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
