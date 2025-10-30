पड़ोसी से प्यार पड़ा भारी, शादी का झांसा देकर ले गया जयपुर और…

पीड़ित युवती साहिल के प्यार में फंस चुकी थी और उसकी बातों में आकर घर से निकल गई। साहिल उसे जयपुर लेकर पहुंचा जहां उसे दो दिन तक बंधक बनाकर रखा और उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इधर युवती के घर से गायब होने पर परिजन ने लापता की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और इसी दौरान पुलिस को आरोपी साहिल के मंसूबों की खबर लगी। साहिल के युवती को जयपुर ले जाने की जानकारी पुलिस को लगी जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत जयपुर पहुंची और वहां से आरोपी साहिल को पकड़कर उसके चंगुल से युवती को छुड़ाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।