सास ने बत्ती जलाई तो आउट ऑफ कंट्रोल हुई बहुरानी, ससुर बना गुस्से का शिकार…

mp news: रात में सास के बत्ती जलाने से बहुरानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और अपने ही ससुर पर टूट पड़ी। बहुरानी ने धारदार हथियार से ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया। मामला मध्यप्रदेश के ग्वालियर का है जहां रिटायर्ड ASI ससुर को लहूलुहान हालत में उनकी पत्नी ने अस्पाल में भर्ती कराया है। उनका आरोप है कि बहू ने सोते वक्त हमला किया है। पुलिस ने सास की शिकायत पर बहू के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
शहर के मुरार थाना इलाके की बैंक कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड ASI फूलसिंह कुशवाह को उनकी पत्नी भूरी कुशवाह ने लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। भूरी कुशवाह का आरोप है कि बहू मंजू ने ससुर फूल सिंह पर धारदार हथियार से हमला किया है। भूरी सिंह के मुताबिक वो 8 सितंबर की रात करीब 10.30 बजे मंदिर से घर लौटी तो उसने घर की लाइट चालू कर दी थी जिससे बहू मंजू की नींद खराब हो गई और वो भड़क गई। बहू ने पहले तो उन्हें गालियां, किसी तरह नाती ने बीच बचाव किया। जिसके बाद वो नाती के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए रात में ही थाने आ गईं और पति फूल सिंह घर पर ही थे।
भूरी कुशवाह के मुताबिक वो जब पुलिस थाने से रात में घर वापस पहुंची तो काफी दरवाजा खटखटाने के बाद भी बहू मंजू ने दरवाजा नहीं खोला। जिसके कारण उसे रात पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार के घर पर बितानी पड़ी। अगली सुबह जब वो घर पहुंची तो पति फूल सिंह लहूलुहान हालत में पड़े थे। पूछने पर बताया कि रात में सोते वक्त बहू मंजू ने धारदार हथियार से सिर पर और शरीर पर कई जगह वार किए हैं। वो तुरंत घायल पति को अस्पताल लेकर आई जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने सास भूरी कुशवाह की शिकायत पर बहू मंजू के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।