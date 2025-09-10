सास ने बत्ती जलाई तो आउट ऑफ कंट्रोल हुई बहुरानी, ससुर बना गुस्से का शिकार…

शहर के मुरार थाना इलाके की बैंक कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड ASI फूलसिंह कुशवाह को उनकी पत्नी भूरी कुशवाह ने लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। भूरी कुशवाह का आरोप है कि बहू मंजू ने ससुर फूल सिंह पर धारदार हथियार से हमला किया है। भूरी सिंह के मुताबिक वो 8 सितंबर की रात करीब 10.30 बजे मंदिर से घर लौटी तो उसने घर की लाइट चालू कर दी थी जिससे बहू मंजू की नींद खराब हो गई और वो भड़क गई। बहू ने पहले तो उन्हें गालियां, किसी तरह नाती ने बीच बचाव किया। जिसके बाद वो नाती के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए रात में ही थाने आ गईं और पति फूल सिंह घर पर ही थे।