एक और पटवारी रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने फरियादी बिशाली पटेल की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वत की रकम देने के लिए रिश्वतखोर पटवारी प्रवीण पटेल के पास भेजा। रिश्वतखोर पटवारी ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पीछे बिजली ऑफिस के पास अमित गर्ग का मकान सिहोरा में स्थित पटवारी ऑफिस में रिश्वत देने के लिए आवेदक बिशाली पटेल को बुलाया। वहां पर पहले से लोकायुक्त की टीम सादे कपड़ों में मौजूद थी और जैसे ही पटवारी ने रिश्वत के रूपये लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहातों पकड़ लिया। रिश्वतखोर पटवारी प्रवीण पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।