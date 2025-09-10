Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

एक और पटवारी रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

lokayukta action: पैतृक जमीन के बंटवारे को कंप्यूटर एवं बही पर चढ़ाने के एवज में पटवारी मांग रहा था रिश्वत...।

जबलपुर

Shailendra Sharma

Sep 10, 2025

jabalpur
lokayukta team action caught patwari taking bribe 6000 Rs

lokayukta action: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर का है जहां मझौली तहसील में पदस्थ पटवारी को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।

एक और रिश्वतखोर पटवारी

जबलपुर की मझौली तहसील के दर्शनी गांव की रहने वाली बिशाली पटेल ने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि मझौली तहसील के दर्शनी गुरजि में पदस्थ पटवारी प्रवीण कुमार पटेल ने उससे 6 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की है। ये रिश्वत उसकी पैतृक जमीन के बंटवारे को कंप्यूटर एवं बही पर चढ़ाने के एवज में पटवारी प्रवीण कुमार पटेल उनसे मांग रहा है। रिश्वत के रूपये न देने पर कई दिनों से दफ्तर के चक्कर पटवारी के द्वारा आवेदक को कटवाए जा रहे थे।

ये भी पढ़ें

रिश्वत लेते पकड़ाईं तो मुरझा गया प्रिंसिपल मैडम का चेहरा, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
इंदौर
indore

लोकायुक्त ने रंगेहाथों पकड़ा

लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने फरियादी बिशाली पटेल की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वत की रकम देने के लिए रिश्वतखोर पटवारी प्रवीण पटेल के पास भेजा। रिश्वतखोर पटवारी ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पीछे बिजली ऑफिस के पास अमित गर्ग का मकान सिहोरा में स्थित पटवारी ऑफिस में रिश्वत देने के लिए आवेदक बिशाली पटेल को बुलाया। वहां पर पहले से लोकायुक्त की टीम सादे कपड़ों में मौजूद थी और जैसे ही पटवारी ने रिश्वत के रूपये लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहातों पकड़ लिया। रिश्वतखोर पटवारी प्रवीण पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

ये भी पढ़ें

1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाई शिक्षक-चपरासी की जोड़ी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई…
टीकमगढ़
tikamgarh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 05:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एक और पटवारी रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.