एक और पटवारी रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

lokayukta action: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर का है जहां मझौली तहसील में पदस्थ पटवारी को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।
जबलपुर की मझौली तहसील के दर्शनी गांव की रहने वाली बिशाली पटेल ने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि मझौली तहसील के दर्शनी गुरजि में पदस्थ पटवारी प्रवीण कुमार पटेल ने उससे 6 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की है। ये रिश्वत उसकी पैतृक जमीन के बंटवारे को कंप्यूटर एवं बही पर चढ़ाने के एवज में पटवारी प्रवीण कुमार पटेल उनसे मांग रहा है। रिश्वत के रूपये न देने पर कई दिनों से दफ्तर के चक्कर पटवारी के द्वारा आवेदक को कटवाए जा रहे थे।
लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने फरियादी बिशाली पटेल की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वत की रकम देने के लिए रिश्वतखोर पटवारी प्रवीण पटेल के पास भेजा। रिश्वतखोर पटवारी ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पीछे बिजली ऑफिस के पास अमित गर्ग का मकान सिहोरा में स्थित पटवारी ऑफिस में रिश्वत देने के लिए आवेदक बिशाली पटेल को बुलाया। वहां पर पहले से लोकायुक्त की टीम सादे कपड़ों में मौजूद थी और जैसे ही पटवारी ने रिश्वत के रूपये लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहातों पकड़ लिया। रिश्वतखोर पटवारी प्रवीण पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।