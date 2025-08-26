Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर शिवराज सिंह ने दिया जवाब, बोले- ‘मैंने किसी पद के लिए नहीं सोचा…’

MP News: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर चल रही खबरों से किनारा करते हुए कहा कि न मैंने किसी पद के लिए सोचा, न किसी से कहा है।

Himanshu Singh

Aug 26, 2025

फोटो- पत्रिका

MP News: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को ग्वालियर पहुंचे। यहां पर कृषि विश्विद्यालय में हो रही 64वीं अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान गोष्ठी में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं जाने की अटकलों पर बड़ा बयान दिया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर शिवराज का जवाब

शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर कहा कि मोहन भागवत से मुलाकात में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो दायित्व दिया है। उसी पर मैं केंद्रित हूं। किसानों के लिए सोचता हूं, किसानों के लिए जीता हूं। न मैंने किसी पद के लिए सोचा, न किसी से कहा है।

मोहन भागवत से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई थी

रविवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत और शिवराज सिंह के बीच दिल्ली के भारत मंडपम में बंद कमरे के भीतर 45 मिनट तक बातचीत चली थी। इसके बाद से सियासी महकमों में शिवराज सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं जाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात के कई मायने निकाल रहे थे।

दो साल बाद हुई मुलाकात को लेकर चर्चा क्यों तेज हुई?

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। उसके बाद चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक बदलाव कर सकती है। वहीं, संघ और भाजपा आलाकमान के बीच लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मंथन चल रहा है। मगर, अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पाया। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान की रविवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद सियासी चर्चाएं और तेज हो गईं थी। जिसके बाद आज शिवराज सिंह चौहान ने सफाई दी कि पीएम मोदी ने जो दायित्व दिया है। उसी पर केंद्रित हूं।

26 Aug 2025 04:21 pm

