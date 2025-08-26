राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर शिवराज सिंह ने दिया जवाब, बोले- ‘मैंने किसी पद के लिए नहीं सोचा…’

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। उसके बाद चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक बदलाव कर सकती है। वहीं, संघ और भाजपा आलाकमान के बीच लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मंथन चल रहा है। मगर, अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पाया। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान की रविवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद सियासी चर्चाएं और तेज हो गईं थी। जिसके बाद आज शिवराज सिंह चौहान ने सफाई दी कि पीएम मोदी ने जो दायित्व दिया है। उसी पर केंद्रित हूं।