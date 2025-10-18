एमपी में टीआई की गाड़ी से लगे जाम में फंसे SSP तो तुरंत किया लाइन अटैच

शुक्रवार की रात SSP धर्मवीर सिंह दौलतगंज इलाके से गुजर रहे थे जहां वो जाम में फंस गए। इस दौरान SSP धर्मवीर सिंह ने देखा कि रोड पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं था और टू व्हीलर वाले रॉन्ग साइड से जा रहे थे साथ ही एक कार रोड पर बीच में खड़ी हुई थी। वो कार के पास पहुंचे तो कार में तिघरा थाना टीआई शिवकुमार शर्मा अपने स्टाफ के साथ सादे कपड़ों में बैठे हुए थे और उन्हीं की कार रोड पर खड़ी होने के कारण जाम लग रहा था। इस पर जब SSP धर्मवीर सिंह ने टीआई शिवकुमार शर्मा से पूछा कि बिना ड्यूटी इस क्षेत्र में रोड पर कार पार्क कर क्यों खड़े हैं तो टीआई कोई जवाब नहीं दे पाए। एसएसपी ने टीआई को जमकर फटकार लगाई और फिर उन्हें लाइन अटैच कर दिया।