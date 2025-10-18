एमपी में टीआई की गाड़ी से लगे जाम में फंसे SSP तो तुरंत किया लाइन अटैच

ssp stuck in traffic jam ti line attached
MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में टीआई की गाड़ी से लगे ट्रैफिक जाम में SSP फंस गए। जाम में फंसे SSP ने आगे बढ़कर देखा तो टू व्हीलर वाले रॉन्ग साइड से जा रहे थे और एक कार बीच रोड पर खड़ी हुई थी। पास जाकर देखने पर कार में टीआई बैठे हुए थे। इसके बाद एसएसपी ने टीआई से सवाल जवाब किए तो टीआई कोई जवाब नहीं दे पाए जिसके कारण SSP ने पहले तो टीआई को फटकार लगाई और फिर लाइन अटैच कर दिया।
शुक्रवार की रात SSP धर्मवीर सिंह दौलतगंज इलाके से गुजर रहे थे जहां वो जाम में फंस गए। इस दौरान SSP धर्मवीर सिंह ने देखा कि रोड पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं था और टू व्हीलर वाले रॉन्ग साइड से जा रहे थे साथ ही एक कार रोड पर बीच में खड़ी हुई थी। वो कार के पास पहुंचे तो कार में तिघरा थाना टीआई शिवकुमार शर्मा अपने स्टाफ के साथ सादे कपड़ों में बैठे हुए थे और उन्हीं की कार रोड पर खड़ी होने के कारण जाम लग रहा था। इस पर जब SSP धर्मवीर सिंह ने टीआई शिवकुमार शर्मा से पूछा कि बिना ड्यूटी इस क्षेत्र में रोड पर कार पार्क कर क्यों खड़े हैं तो टीआई कोई जवाब नहीं दे पाए। एसएसपी ने टीआई को जमकर फटकार लगाई और फिर उन्हें लाइन अटैच कर दिया।
SSP धर्मवीर सिंह ने अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि त्यौहारी सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अगर किसी भी तरह की लापरवाही किसी के द्वारा बरती गई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संबंधित के खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मेन रोड पर बड़ी संख्या में वाहन पार्क होते हैं इनमें से आधे से ज्यादा वाहन अफसरों के निजी वाहन होते हैं जिनके कारण ट्रैफिक जाम के हालात बनते हैं। SSP धर्मवीर सिंह ने ऐसे सभी वाहनों को तुरंत रोड से हटाने के निर्देश भी दिए।
