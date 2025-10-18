एमपी में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक बिल्डर का मर्डर…

इंदौर के मल्हारगंज इलाके में शुक्रवार रात बिल्डर अंकित राठौर निवासी तेली बाखल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अंकित राठौर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक थे। अंकित पर उस वक्त कुछ लोगों ने हमला किया जब वो काम से घर वापस लौट रहे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। लोगों ने घायल बिल्डर अंकित को अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी । घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फरार आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है।