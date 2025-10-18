Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

एमपी में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक बिल्डर का मर्डर…

mp news: तीन दिन पहले हुए विवाद में युवक को बिल्डर ने मारा था थप्पड़, उसी विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है...।

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Oct 18, 2025

buider ankit rathore

buider ankit rathore

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक बिल्डर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बिल्डर बीती रात काम से घर लौट रहा था तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उसे रोका और चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। रास्ते पर हो रहे शोर को सुनकर जब तक लोग पहुंचे आरोपी युवक फरार हो चुके थे और बिल्डर खून से लथपथ घायल हालत में रोड पर पड़े थे। जिन्हें तुरंत लोग अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और डॉक्टरों ने बिल्डर को मृत घोषित कर दिया।

कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक बिल्डर की हत्या

इंदौर के मल्हारगंज इलाके में शुक्रवार रात बिल्डर अंकित राठौर निवासी तेली बाखल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अंकित राठौर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक थे। अंकित पर उस वक्त कुछ लोगों ने हमला किया जब वो काम से घर वापस लौट रहे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। लोगों ने घायल बिल्डर अंकित को अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी । घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फरार आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है।

3 दिन पहले हुआ था विवाद

बताया जा रहा है कि बिल्डर अंकित का तीन दिन पहले लालू पंडित नाम के युवक से बहसबाजी और विवाद हुआ था इसी दौरान अंकित ने लालू को चांटा मार दिया था। अंदेशा है कि इसी विवाद के कारण लालू पंडित ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया था। बिल्डर अंकित की शादी दो साल पहले हुई थी। उसकी एक बहन है। एक भाई मुंबई फिल्म सिटी में काम करता है। अंकित के पिता समाज के पदाधिकारी है। वही संघ से जुडे़ हैं।

Published on:

18 Oct 2025 04:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक बिल्डर का मर्डर…

