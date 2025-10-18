एमपी में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक बिल्डर का मर्डर…

buider ankit rathore
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक बिल्डर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बिल्डर बीती रात काम से घर लौट रहा था तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उसे रोका और चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। रास्ते पर हो रहे शोर को सुनकर जब तक लोग पहुंचे आरोपी युवक फरार हो चुके थे और बिल्डर खून से लथपथ घायल हालत में रोड पर पड़े थे। जिन्हें तुरंत लोग अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और डॉक्टरों ने बिल्डर को मृत घोषित कर दिया।
इंदौर के मल्हारगंज इलाके में शुक्रवार रात बिल्डर अंकित राठौर निवासी तेली बाखल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अंकित राठौर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक थे। अंकित पर उस वक्त कुछ लोगों ने हमला किया जब वो काम से घर वापस लौट रहे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। लोगों ने घायल बिल्डर अंकित को अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी । घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फरार आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है।
बताया जा रहा है कि बिल्डर अंकित का तीन दिन पहले लालू पंडित नाम के युवक से बहसबाजी और विवाद हुआ था इसी दौरान अंकित ने लालू को चांटा मार दिया था। अंदेशा है कि इसी विवाद के कारण लालू पंडित ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया था। बिल्डर अंकित की शादी दो साल पहले हुई थी। उसकी एक बहन है। एक भाई मुंबई फिल्म सिटी में काम करता है। अंकित के पिता समाज के पदाधिकारी है। वही संघ से जुडे़ हैं।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग