इन अफसरों को सख्त चेतावनी, अब निलंबन का दौर खत्म, सीधे सेवा समाप्ति

बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को एल-1 स्तर पर ही निराकरण करने, जलभराव, सीवर, पानी व विद्युत शिकायतों का शीघ्र समाधान करने और 50 दिन से पुरानी शिकायतों को तत्काल बंद करने, गारंटी पीरियड की सड़कों की मरम्मत ठेकेदार से कराने और खुदाई से पहले संबंधित विभाग से अनिवार्य रूप से एनओसी लेने कहा है। साथ ही जिन सड़कों के कार्यादेश जारी हो चुके हैं, वहां काम शुरू कर प्रतिदिन रिपोर्ट देने, जलभराव वाले स्थानों का स्थाई समाधान करने, जो नाले सीवर में मिल गए हैं उन्हें ट्रैप कर अलग करने और जो सीवर लाइन में खुले हुए हैं उनके निराकरण की योजना बनाने के लिए कहा गया। बैठक में अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव, प्रदीप तोमर, उपायुक्त अमरसत्य गुप्ता, डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, सुनील चौहान अधिकारी मौजूद रहे।