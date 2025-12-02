80 फीट चौड़ी होंगी सड़कें, 190 सड़कों का सर्वे शुरू; जमीन होगी अधिग्रहित

महाराज बाड़ा से जनकगंज, मोर बाजार मार्ग, फालका बाजार मार्ग, लोहिया बाजार मार्ग, ​डीडवाना ओली मार्ग, माधवगंज-तारागंज-स्काउट चौराहा-खासगी बाजार, हुजरात मार्ग, कंपू बाड़ा मार्ग, दौलतगंज मार्ग, भारत टॉकीज से नौगजा रोड, किला गेट से घासमंडी कोटेश्वर रोड, लक्कड़खाना मार्ग, बंसत विहार मार्ग, चेतकपुरी-विजयानग-बसंत विहार, रामदास घाटी-घोसीपुरा-एबी रोड, गोला का मंदिर से सूर्य मंदिर रोड, महलगांव करोली रोड, एसपी आफिस से विवि मार्ग, शिंदे की छावनी-लक्ष्मण तलैया-शब्दप्रताप आश्रम, पाताली हनुमान मंदिर-कांचमिल बिरला नगर, छत्री बाजार, आर्दश मिल रोड, सैनिक पेट्रोल पंप तानसेन लिंक रोड, हजीरा चौराहा से किलागेट, वीसी हायर सेकेंड्री स्कूल, ओहदपुर मार्ग , एबी रोड से लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम मार्ग, सनातन धर्म से हॉस्पीटल मार्ग, रामदास घाटी से रॉयल टॉकीज तक 18 मीटर के करीब सड़कों को चौड़ा किया जाएगा।