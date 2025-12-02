80 फीट चौड़ी होंगी सड़कें, 190 सड़कों का सर्वे शुरू; जमीन होगी अधिग्रहित

Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

80 फीट चौड़ी होंगी सड़कें, 190 सड़कों का सर्वे शुरू; जमीन होगी अधिग्रहित

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में जल्द ही सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होगा। जरूरत पड़ने पर इसके लिए जमीन अधिग्रहित भी की जाएगी।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Dec 02, 2025

gwalior-news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) नीति के तहत नगर निगम मास्टर प्लान में शामिल 190 सड़कों का सर्वे शुरु कर दिया है। इसको लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि इन सड़कों के चौड़ीकरण या अन्य विकास कार्य के लिए जमीन की आवश्यकता होगी, तो वह जमीन अधिग्रहित करेगी।

अधिग्रहण में नहीं मिलेगा पैसा

जमीन अधिग्रहण होने पर संपत्ति मालिक को पैसा नहीं मिलेगा। बल्कि उसे टीडीआर पॉलिसी के तहत प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। शहर की 190 सड़कों का सर्वे एक हफ्ते के अंदर किया जाएगा। इस दौरान अधिकारी देखेंगे कि कहां पर ज्यादा चौड़ाई या अतिक्रमण किए गए हैं।

80 फीट चौड़ी होंगी ये सड़कें

नगरीय क्षेत्र के 66 वार्डों और उसके आसपास के इलाके में मास्टर प्लान 2035 के तहत 80 फीट चौड़ी सड़कें प्रस्तावित की गई है। इसमें टू लेन से लेकर फोर लेन सड़कें शामिल हैं। बता दें कि नगरीय निकाय के 66 वार्डों में सड़कें नगर निगम के अलावा लोक निर्माण विभाग, एमपीआरडीसी की भी शामिल हैं।

18 मीटर चौड़ी होंगी सड़कें

महाराज बाड़ा से जनकगंज, मोर बाजार मार्ग, फालका बाजार मार्ग, लोहिया बाजार मार्ग, ​डीडवाना ओली मार्ग, माधवगंज-तारागंज-स्काउट चौराहा-खासगी बाजार, हुजरात मार्ग, कंपू बाड़ा मार्ग, दौलतगंज मार्ग, भारत टॉकीज से नौगजा रोड, किला गेट से घासमंडी कोटेश्वर रोड, लक्कड़खाना मार्ग, बंसत विहार मार्ग, चेतकपुरी-विजयानग-बसंत विहार, रामदास घाटी-घोसीपुरा-एबी रोड, गोला का मंदिर से सूर्य मंदिर रोड, महलगांव करोली रोड, एसपी आफिस से विवि मार्ग, शिंदे की छावनी-लक्ष्मण तलैया-शब्दप्रताप आश्रम, पाताली हनुमान मंदिर-कांचमिल बिरला नगर, छत्री बाजार, आर्दश मिल रोड, सैनिक पेट्रोल पंप तानसेन लिंक रोड, हजीरा चौराहा से किलागेट, वीसी हायर सेकेंड्री स्कूल, ओहदपुर मार्ग , एबी रोड से लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम मार्ग, सनातन धर्म से हॉस्पीटल मार्ग, रामदास घाटी से रॉयल टॉकीज तक 18 मीटर के करीब सड़कों को चौड़ा किया जाएगा।

यहां पर 12 मीटर चौड़ी होंगी सड़कें

दौलतगंज से खुर्जे वाला मोहल्ला-मैथलीशरण चौक, निंबालकर की गोठ, टापू मोहल्ला मार्ग, लक्ष्मीगंज -ढोलीबुआ का पुल-खासगी बाजार, जयेंद्रगंज-जिंसी नाला लिंक रोड, माधवगंज-रॉक्सी टाकीज मार्ग, पारख जी का बाड़ा रोड, मोची ओली रोड, हुजरात मंडी से शासकीय मुद्रणालय रोड, मैथली शरण चौराहा से लोहिया बाजार, चावड़ी बाजार रोड, राममंदिर-कैलाश टॉकीज- नई सड़क, तारागंज मार्ग, मामा का बाजार रोड, जयेंद्रगंज से जिंसीनाला रोड,लोहामंडी से खेड़ापति मार्ग, लोहामंडी से तानसेन तक 12 मीटर सड़क चौड़ी होंगी।

Updated on:

02 Dec 2025 04:25 pm

Published on:

02 Dec 2025 04:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 80 फीट चौड़ी होंगी सड़कें, 190 सड़कों का सर्वे शुरू; जमीन होगी अधिग्रहित

