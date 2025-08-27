MP Weather: अगले दो दिन ‘ताबड़तोड़ बारिश’, इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

MP Weather: बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है। यह मजबूत होकर आगे बढ़ने लगा है, जिससे हवा में नमी आने लगी है। इस कारण बुधवार को ग्वालियर शहर में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। नमी बढ़ने से उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा। मंगलवार को आसमान साफ होने से अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इससे दिन में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। देर शाम काली घटाएं छा गईं, लेकिन बरसी नहीं। बादल छाने से रात में भी उमस रही। न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। महीने के अंत तक बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले दो दिन यानी 28 और 29 अगस्त को एमपी के कई जिलों में भारी बारिश(Heavy rain) का यलो अलर्ट जारी किया गया है।