MP Weather: अगले दो दिन ‘ताबड़तोड़ बारिश’, इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

MP Weather: बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है। यह मजबूत होकर आगे बढ़ने लगा है, जिससे हवा में नमी आने लगी है। इस कारण बुधवार को ग्वालियर शहर में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। नमी बढ़ने से उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा। मंगलवार को आसमान साफ होने से अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इससे दिन में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। देर शाम काली घटाएं छा गईं, लेकिन बरसी नहीं। बादल छाने से रात में भी उमस रही। न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। महीने के अंत तक बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले दो दिन यानी 28 और 29 अगस्त को एमपी के कई जिलों में भारी बारिश(Heavy rain) का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग(MP Weather) के मुताबिक, बुधवार को प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है लेकिन 28 अगस्त से एक नया सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है। इसका असर प्रदेश के दक्षिण हिस्सों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 28 अगस्त को एमपी के खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां अगले 24 घंटे के अंदर साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं 29 अगस्त को झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढ़ुर्ना में भारी बारिश(Heavy rain) की चेतावनी जारी की गई है।
ग्वालियर के तिघरा के कैचमेंट एरिया में बारिश होने तिघरा बांध का जल स्तर बढने पर अगस्त महीने में दूसरी बार फिर से गेट खोले गए। मंगलवार शाम चार बजे तीन-तीन फीट के तीन गेट खोलकर खबर लिखे जाने तक 47 क्यूसेक पानी सांक नदी में छोड़ा गया। साथ ही तिघरा से सटे ग्राम तिघरा, ग्राम कैथा, ग्राम तालपुरा, ग्राम महिदपुर, ग्राम पृथ्वीपुर, ग्राम कुलैथ, ग्राम अगरा भटपुरा, ग्राम दुगनावली व ग्राम तिलघना और मुरैना जिले के ग्राम पहाड़ी, ग्राम जखौदा, व ग्राम बामीर में अलर्ट जारी किया गया।
जलसंसाधन एसडीओ वीरेंद्र यादव ने बताया कि शाम चार बजे तीन गेट को तीन-तीन फीट खोलकर 47 क्यूसेक पानी को सांक नदी में छोड़ा गया। रात 11 बजे तक गेट खुले हुए थे। बता दें कि रविवार को भी तिघरा के पांच गेट खोलकर छह घंटे में 160 एमसीएफटी पानी नदी में छोड़ा गया था। वहीं अब तक 12 बार खोले जा चुके है तिघरा के गेट ।
नरसिंहपुर जिले के किसानी वार्ड निवासी 45 वर्षीय गुड्डू जाट उर्फ अंबानी सोमवार सुबह सिंगरी नदी के तेज बहाव में बह गया। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे अंबानी गणेश मंदिर रोड स्थित छोटे पुल से गुजर रहा था। तभी वह अचानक संतुलन खो बैठा और नदी की तेज धारा में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहां मौजूद लोगों ने उसे पुल पार न करने की आवाज दी थी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। घटना की सूचना पर होमगार्ड व पुलिस दल मौके पर पहुंचा और उसकी तलाश शुरू की गई। बताया गया कि घटना से पहले सुबह 5.15 से 5.45 बजे तक जिले में तेज बारिश हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है।