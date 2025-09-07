Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

आ गई ‘मानसून की विदाई’ की खबर, धीमी होगी झमाझम बारिश की रफ्तार, मौसम विभाग ने किया अलर्ट

MP Weather: मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 सितंबर को मानसून(Monsoon 2025) सीजन खत्म हो जाएगा। वहीं प्रदेश मे झमाझम बारिश की रफ्ताक धीमी हो जाएगी। यहां जानिए अक्टूबर में कब होगी मानसून का विदाई...

ग्वालियर

Avantika Pandey

Sep 07, 2025

mp weather Monsoon 2025
MP Weather Monsoon 2025 (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: बंगाल की खाड़ी से आया कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान की ओर निकल गया, इस कारण रविवार को आसमान साफ हो गया। दिन का तापमान उछलकर 33.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे उमस बढ़ गई। वहीं अब बारिश ढलान की ओर आ गई है, 20 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में ग्वालियर- चंबल संभाग की ओर आने वाला कम दबाव का क्षेत्र विकसित नहीं हो रहा है। अब सिर्फ स्थानीय प्रभाव से हल्की बारिश की संभावना रहेगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 सितंबर को मानसून(Monsoon 2025) सीजन खत्म हो जाएगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून विदा हो सकता है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट

बंगाल की खाड़ी में 13 सितंबर को जो कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, वह आंध्र प्रदेश के तट से होते हुए महाराष्ट्र की ओर जाएगा। इससे मानसून ट्रफ लाइन भी महाराष्ट्र की ओर खिसक जाएगी। इस सिस्टम से ग्वालियर- चंबल में संभाग में बारिश(Heavy Rain) की संभावना नहीं है। नमी आने से सिर्फ हल्के बादल छा सकते हैं। बादलों की वजह से उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डीपी दुबे का कहना है कि सिस्टम गुजर गया है। अब ग्वालियर में ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है।

ये भी पढ़ें

एमपी के सभी जिलों में ‘अतिभारी बारिश’ से राहत, 48 घंटे बाद तांडव करेगा मानसून
भोपाल
mp weather

औसत बारिश का आंकड़ा 1390.4 मिमी पर पहुंचा

मानसून सीजन 1 जून से शुरू होता है, लेकिन 17 जून को मानसून ने दस्तक दी थी। इस बार मानसून(Heavy Rain) बिना ब्रेक के बरसा है। पिछले सालों में औसत बारिश का आंकड़ा देखा जाए तो इससे पहले 1390 मिली मीटर बारिश नहीं हुई है। इस साल बारिश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 30 सितंबर तक स्थानीय प्रभाव से जो बारिश की संभावना है, उससे औसत का आंकड़ा 1400 मिलीमीटर तक पहुंच जाएगा। यह अटूट रिकॉर्ड रहेगा। यह कई सालों तक टूटने वाला नहीं है।

जिले में औसत बारिश

  • थाटीपुर 1390.4
  • चीनौर 974
  • घाटीगांव 1091
  • डबरा 1200
  • भितरवार 1192

ये भी पढ़ें

12 जिलों में ‘ताबड़तोड़ बारिश’ की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट
भोपाल
MP Weather Heavy rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 02:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / आ गई ‘मानसून की विदाई’ की खबर, धीमी होगी झमाझम बारिश की रफ्तार, मौसम विभाग ने किया अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट