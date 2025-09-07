आ गई ‘मानसून की विदाई’ की खबर, धीमी होगी झमाझम बारिश की रफ्तार, मौसम विभाग ने किया अलर्ट

MP Weather: बंगाल की खाड़ी से आया कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान की ओर निकल गया, इस कारण रविवार को आसमान साफ हो गया। दिन का तापमान उछलकर 33.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे उमस बढ़ गई। वहीं अब बारिश ढलान की ओर आ गई है, 20 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में ग्वालियर- चंबल संभाग की ओर आने वाला कम दबाव का क्षेत्र विकसित नहीं हो रहा है। अब सिर्फ स्थानीय प्रभाव से हल्की बारिश की संभावना रहेगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 सितंबर को मानसून(Monsoon 2025) सीजन खत्म हो जाएगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून विदा हो सकता है।