ग्वालियर

लौट आया मानसून… अगले ’72 घंटे’ भयंकर आंधी-बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट

MP Weather: मौसम विभाग ने अगले तीन दिन यानी 72 घंटे भयंकर आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है, क्योंकि मानसून ट्रफ लाइन का पूर्वी हिस्सा सामान्य स्थिति में है।

ग्वालियर

Avantika Pandey

Aug 15, 2025

MP weather Warning of heavy rain storm
MP weather (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से 12 दिन बाद मानसून छुट्टी से लौट आया। गुरुवार को झमाझम बारिश से गर्मी से राहत मिल गई। रात नौ बजे तेज बारिश हुई। इससे सड़कों पर पानी का जमाव हुआ। मौसम विभाग ने दो इंच बारिश दर्ज की। इससे औसत का आंकड़ा 1144 मिलीमीटर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन यानी 72 घंटे भयंकर आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है, क्योंकि मानसून ट्रफ लाइन का पूर्वी हिस्सा सामान्य स्थिति में है।यह ग्वालियर संभाग के पास से होते हुए गुजर रही है। इससे अंचल के ऊपर नमी एकत्रित हो रही है। दो चक्रवातीय घेरे भी बने हुए हैं।

मानसून पर लगा था ब्रेक

2 अगस्त से शहर में बारिश का दौर थम गया था। बारिश पर ब्रेक लगने से अधिकतम तापमान बढ़ गया। इससे दिन व रात में उमस भरी गर्मी हो रही थी। लोग गर्मी से बेहाल होने की वजह से बारिश का इंतजार करने लगे थे। हर दिन बादल छा रहे थे, लेकिन निराश करके निकल गए। मानसून ट्रफ लाइन के वापस आने से नमी आने लगी। बुधवार-गुरुवार की रात से बारिश शुरू हो गई।

अति भारी बारिश का अलर्ट… 15-16-17 अगस्त को तांडव मचाएगी बारिश
भोपाल
MP Weather Heavy rain warning

अति भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में अति भारी बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट जारी किया गया है।

भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, रायसेन, सिहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, धार, इंदौर, देवास, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुरकलां, अनुपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरिसंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुणा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

आंधी और वज्रपात

वहीं भोपाल, विदशा, राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, दितया, भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर में आंधी और वज्रपात की चेतावनी दी गई है।

Independence Day 2025: डेलन शाह-नरवर शाह ने हिला दी थी अंग्रेजों की नींव
नरसिंहपुर
Independence Day 2025

Published on:

15 Aug 2025 01:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / लौट आया मानसून… अगले ’72 घंटे’ भयंकर आंधी-बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट

