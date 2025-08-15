लौट आया मानसून… अगले ’72 घंटे’ भयंकर आंधी-बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट

MP Weather: बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से 12 दिन बाद मानसून छुट्टी से लौट आया। गुरुवार को झमाझम बारिश से गर्मी से राहत मिल गई। रात नौ बजे तेज बारिश हुई। इससे सड़कों पर पानी का जमाव हुआ। मौसम विभाग ने दो इंच बारिश दर्ज की। इससे औसत का आंकड़ा 1144 मिलीमीटर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन यानी 72 घंटे भयंकर आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है, क्योंकि मानसून ट्रफ लाइन का पूर्वी हिस्सा सामान्य स्थिति में है।यह ग्वालियर संभाग के पास से होते हुए गुजर रही है। इससे अंचल के ऊपर नमी एकत्रित हो रही है। दो चक्रवातीय घेरे भी बने हुए हैं।