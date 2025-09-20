नया खतरा: ईयरफोन और ईयरबड कर रहा कान लॉक…जबड़े ब्लॉक, युवा ज्यादा परेशान

ग्वालियर. ईयरफोन और ईयरबड का ज्यादा उपयोग करने का शौक युवाओं के कानों पर भारी पड़ रहा है। कम उम्र में ही सुनने की क्षमता खो रहे युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों में चेकअप के लिए आने वाले मरीज मानते हैं कि पिछले कुछ समय से सोते-जागते कान में ईयरफोन लगाए रहना उनकी आदत बन गई है, जिसके बाद से उनके कानों में सीटी की आवाज और भारीपन महसूस हो रहा है। ईएनटी विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर कान 90 डेसीबल तक की आवाज सहन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आवाज सुनने की क्षमता पर सीधा असर डालती है। जेएएच और मुरार जिला अस्पताल के ईएनटी विभाग में रोजाना 10 से 15 युवा इसी शिकायत को लेकर इलाज के लिए आ रहे हैं।