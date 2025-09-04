छह विधानसभा में 255 नए मतदान केंद्र बने, इससे मतदाता को भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, घर के नजदीक रहेगा

कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया की जानकारी दी गई। बैठक से पहले उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम वेयर हाउस का अवलोकन भी कराया गया। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक नहीं होगी। जिले में 369 ऐसे केंद्र पाए गए थे, जिनमें यह सीमा पार थी। इनमें से 114 मतदान केंद्रों के मतदाताओं को नजदीकी केन्द्रों में मर्ज किया गया और 255 नए केन्द्र बनाए गए।