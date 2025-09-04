साइंस हाउस ग्रुप से मिला 1 करोड़ कैश, 18 लॉकर IT, ED, EOW, GST की कार्रवाई जारी

MP Raid: कर चोरी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) लेने की सूचना पर जीएसटी एवं ईओडब्ल्यू ने सिंगरौली जिले के बैढऩ सहित प्रदेश में करीब 16 ठिकानों पर जांच शुरू की है। जांच में 20 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी उजागर हुई है। जीएसटी विभाग को सूचना मिली थी कि बैढऩ के कर सलाहकार अनिल कुमार शाह द्वारा बोगस दस्तावेजों से आइटीसी ली। फर्मों को उपलब्ध कराई। कमीशन लिया। इंदौर, भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर में भी जांच ईओडब्ल्यू रीवा एसपी डॉ. अरविंद सिंह ठाकुर, जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर दीप खरे के नेतृत्व में जारी है।