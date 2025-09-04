Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

साइंस हाउस ग्रुप से मिला 1 करोड़ कैश, 18 लॉकर IT, ED, EOW, GST की कार्रवाई जारी

MP Raid: मध्य प्रदेश में साइंस हाउस ग्रुप पर IT रेड के बाद एमपी में कई जगह हुई छापामारी की कार्रवाई, ED, EOW, GST की सर्चिंग में 20 करोड़ की टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा, जांच में जुटी हैं एजेंसियां...

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 04, 2025

MP Raid
MP Raid

MP Raid: कर चोरी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) लेने की सूचना पर जीएसटी एवं ईओडब्ल्यू ने सिंगरौली जिले के बैढऩ सहित प्रदेश में करीब 16 ठिकानों पर जांच शुरू की है। जांच में 20 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी उजागर हुई है। जीएसटी विभाग को सूचना मिली थी कि बैढऩ के कर सलाहकार अनिल कुमार शाह द्वारा बोगस दस्तावेजों से आइटीसी ली। फर्मों को उपलब्ध कराई। कमीशन लिया। इंदौर, भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर में भी जांच ईओडब्ल्यू रीवा एसपी डॉ. अरविंद सिंह ठाकुर, जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर दीप खरे के नेतृत्व में जारी है।

ठेकेदार भी निशाने पर

जिन ठिकानों पर जांच की जा रही है, वे फर्जी इनवॉयस के जरिए आइटीसी लेकर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे थे। सीमेंट, लोहा व्यापारियों के अलावा ठेकेदारों के यहां भी जांच चल रही है।

ये भी पढ़ें

आज से अतिभारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में 3 दिन तांडव मचाएगी बारिश
इंदौर
MP Weather Heavy Rain

आबकारी अधिकारी के घर ED की सर्चिंग

मंदसौर. यश नगर में रहने वाले दतिया के जिला आबकारी अधिकारी बद्रीलाल डांगी के घर बुधवार तड़के 4 बजे इंदौर, भोपाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने सर्चिंग शुरू की। यह करीब 11.30 बजे तक चली। डांगी का तबादला मंदसौर से करीब 10 दिन पहले ही दतिया हुआ है। सूत्रों के अनुसार इंदौर में आबकारी विभाग में हुए फर्जी चालान में 42 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। संभवत: उसी मामले को लेकर टीम ने सर्चिंग की।

साइंस हाउस में मिला करोड़ों का कैश, 18 लॉकर

भोपाल. साइंस हाउस सहित इस कंपनी से जुड़े प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। एक करोड़ से ज्यादा नकदी, डेढ़ दर्जन से ज्यादा बैंक लॉकर मिले हैं। बोगस बिल जारी कर मुनाफा कमाने के दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई एक-दो दिन और चल सकती है। बताया गया कि साइंस हाउस के संचालक जितेंद्र तिवारी, उनके परिजन के बैंक खातों के लेन-देन की भी जांच हो रही है।

विदेश में भी नेटवर्क

कार्रवाई में लालघाटी निवासी राजेश गुप्ता को भी शामिल किया गया है। बताया जाता है कि उनके यहां कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिसमें विदेशी लिंक सामने आई है।

ये भी पढ़ें

फिर कर्ज में एमपी, केंद्र सरकार ने किया इनकार, नहीं देगी ‘नल-जल योजना का हिस्सा’
भोपाल
MP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 08:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / साइंस हाउस ग्रुप से मिला 1 करोड़ कैश, 18 लॉकर IT, ED, EOW, GST की कार्रवाई जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट