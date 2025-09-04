साइंस हाउस ग्रुप से मिला 1 करोड़ कैश, 18 लॉकर IT, ED, EOW, GST की कार्रवाई जारी

MP Raid: कर चोरी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) लेने की सूचना पर जीएसटी एवं ईओडब्ल्यू ने सिंगरौली जिले के बैढऩ सहित प्रदेश में करीब 16 ठिकानों पर जांच शुरू की है। जांच में 20 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी उजागर हुई है। जीएसटी विभाग को सूचना मिली थी कि बैढऩ के कर सलाहकार अनिल कुमार शाह द्वारा बोगस दस्तावेजों से आइटीसी ली। फर्मों को उपलब्ध कराई। कमीशन लिया। इंदौर, भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर में भी जांच ईओडब्ल्यू रीवा एसपी डॉ. अरविंद सिंह ठाकुर, जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर दीप खरे के नेतृत्व में जारी है।
जिन ठिकानों पर जांच की जा रही है, वे फर्जी इनवॉयस के जरिए आइटीसी लेकर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे थे। सीमेंट, लोहा व्यापारियों के अलावा ठेकेदारों के यहां भी जांच चल रही है।
मंदसौर. यश नगर में रहने वाले दतिया के जिला आबकारी अधिकारी बद्रीलाल डांगी के घर बुधवार तड़के 4 बजे इंदौर, भोपाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने सर्चिंग शुरू की। यह करीब 11.30 बजे तक चली। डांगी का तबादला मंदसौर से करीब 10 दिन पहले ही दतिया हुआ है। सूत्रों के अनुसार इंदौर में आबकारी विभाग में हुए फर्जी चालान में 42 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। संभवत: उसी मामले को लेकर टीम ने सर्चिंग की।
भोपाल. साइंस हाउस सहित इस कंपनी से जुड़े प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। एक करोड़ से ज्यादा नकदी, डेढ़ दर्जन से ज्यादा बैंक लॉकर मिले हैं। बोगस बिल जारी कर मुनाफा कमाने के दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई एक-दो दिन और चल सकती है। बताया गया कि साइंस हाउस के संचालक जितेंद्र तिवारी, उनके परिजन के बैंक खातों के लेन-देन की भी जांच हो रही है।
कार्रवाई में लालघाटी निवासी राजेश गुप्ता को भी शामिल किया गया है। बताया जाता है कि उनके यहां कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिसमें विदेशी लिंक सामने आई है।