Gwalior Airport Terminal: एमपी का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल शुरू, पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात

Largest Airport Terminal of MP Inaugurated By PM: पीएम नरेंद्र मोदी ने देशभर में 16 नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया। इन नए एयरपोर्ट टर्मिनल में एमपी को भी दो नए टर्मिनल की सौगात मिली है। ये दो नए एयरपोर्ट टर्मिनल ग्वालियर और जबलपुर को मिले हैं। बता दें कि ग्वालियर का राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट (Rajmata vijayaraje airport) का ये नया टर्मिनल (New Terminal) प्रदेश का सबसे बड़ा टर्मिनल (Largest Terminal of MP) है। इस अवसर पर प्रदेश के सीएम मोहन यादव (mp cm mohan yadav) ने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) के नेतृत्‍व में राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर इस नए एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण, समृद्ध विरासत के साथ ही बदलते दौर के बदलते भारत के विकास का नया कीर्तिमान है।