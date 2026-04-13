MP News: नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर ! 3 महीने के अंदर लेना होगा PNG कनेक्शन

उन्होंने संचालकों से कहा कि वे गैस एजेंसियों के माध्यम से जल्द आवेदन कर कनेक्शन प्राप्त करें। बैठक में मैरिज गार्डन संचालकों ने कनेक्शन प्रक्रिया को सरल बनाने और इसकी लागत को लेकर सवाल उठाए। इस पर कलेक्टर ने स्पष्ट किया, जिस प्रकार बिजली बिल उपभोक्ताओं से लिया जाता है, उसी तरह गैस का खर्च भी आसानी से वहन किया जा सकता है और पीएनजी कनेक्शन से संचालन अधिक सुविधाजनक होगा। इसके साथ ही कलेक्टर ने मैरिज गार्डनों में फायर एनओसी, भवन निर्माण अनुमति, पर्याह्रश्वत पार्किंग और कचरा प्रबंधन को लेकर भी सख्ती दिखाई। उन्होंने निगमायुक्त को निर्देश दिए कि सभी संचालकों से इन नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।