उत्तरी हवा की हुई एंट्री, अगले 2 दिनों में तेजी से गिरेगा तापमान, Alert

दरअसल हिमालय पर जल्दी बर्फबारी हो गई है। इस बर्फबारी का असर ग्वालियर-चंबल संभाग के मौसम पर दिख रहा है। रात के तापमान में गिरावट आ रही है, जिससे रात में ठंडक बढ़ गई है। सुबह के समय गर्म कपड़े पहनकर निकलना पड़ रहा है। वहीं दिन में मौसम सामान्य होने लगा है। अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा।