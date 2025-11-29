Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एमपी के इस जिले में नहीं मिलेगा नवंबर का वेतन, मची खलबली

Gwalior news- ग्वालियर में ई-अटेंडेंस नहीं लगानेवालों का वेतन रुकेगा

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

deepak deewan

Nov 29, 2025

November salary will not be paid in Gwalior due to lack of e-attendance

November salary will not be paid in Gwalior due to lack of e-attendance

E Attendence- मध्यप्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों की कार्यस्थल पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कई कवायदें की जा रहीं हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए ई अटेंडेंस का प्रावधान किया है। इसपर सख्ती से अमल किया रहा है। बिना ई अटेंडेंस के वेतन नहीं दिया जा रहा। प्रदेश के ग्वालियर में शिक्षकों को एक बार फिर स्पष्ट किया गया है कि अब मनमानी नहीं चलेगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने ई-अटेंडेंस के अभाव में नवंबर का वेतन ब्लॉक करने की चेतावनी दे दी है जिससे पूरे विभाग में खलबली मच गई है।

स्कूलों में शिक्षक उपस्थित रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में ई अटेंडेंस का प्रावधान किया गया है। इससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि अनुपस्थित शिक्षकों पर लगाम भी लग सकेगी। हालांकि राज्यभर में शिक्षक शुरु से इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन विभाग ने इसमें कोई भी ढील बरतने से इंकार कर दिया है।

ग्वालियर में तो जिला शिक्षा अधिकारी DEO हरिओम चतुर्वेदी ने सख्त आदेश निकाल दिया है। इसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि नवंबर माह का वेतन ई-अटेंडेंस के आधार पर ही जारी किया जाएगा। शिक्षकों व अन्य विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों के जितने दिनों की ई अटेंडेंस मिस पाई जाएगी, उतने दिनों का वेतन काट लिया जाएगा।

ई-अटेंडेंस नहीं लगानेवालों का वेतन रुकेगा

DEO हरिओम चतुर्वेदी ने जिले के सभी डीपीसी, बीईओ, संकुल प्राचार्यों और स्कूलों के प्रधानाचार्यों को नवंबर 2025 का वेतन पूर्णत: ई-अटेंडेंस के आधार पर ही देने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षक ने जितने दिन पोर्टल पर ई-अटेंडेंस लगाई, उतने ही दिनों का वेतन जारी करें। जिन शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस नहीं लगाई उनका वेतन आंशिक या पूर्ण रूप से रोक दिया जाएगा।

ग्वालियर डीईओ ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार के अवकाश (CL/EL/ML) या ड्यूटी बिना ई-अटेंडेंस के मान्य नहीं की जाएगी। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले प्राचार्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए संकुल प्राचार्यों और बीईओ को ई अटेंडेंस की रोज मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

टालमटोली करनेवाले शिक्षक सबसे ज्यादा परेशान

जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी के इस सख्त आदेश के बाद पूरे ग्वालियर जिले में शिक्षकों में हड़कंप सा है। मोबाइल ऐप या पोर्टल पर अटेंडेंस लगाने में टालमटोली करनेवाले शिक्षक सबसे ज्यादा परेशान हैं। DEO हरिओम चतुर्वेदी ने बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। नाफरमानी करनेवालों पर अब सख्त की जाएगी।

ये भी पढ़ें

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
Several employees suspended and two policemen dismissed in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 02:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी के इस जिले में नहीं मिलेगा नवंबर का वेतन, मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR में 12 हजार मृत मतदाताओं के नाम सामने आए

चुनाव आयोग ने कल तक काम पूरा करने का दिया है लक्ष्य- 4 से पहले काम खत्म करने का है दबाव
ग्वालियर

शादीशुदा को ‘लापता’ बताना पड़ा महंगा ! पुलिस ने खोली पोल- पट्टी

(Photo Source: AI Image)
ग्वालियर

जेएएच डॉक्टरों की चेतावनी, स्टेट साइबर सेल ने दी चेतावनी

ग्वालियर

हटाया जाना तय… टूटेंगे 282 मकान-दुकान, बनेगी फोरलेन सड़क

MP News bulldozer action houses shops will be demolishe
ग्वालियर

हाईकोर्ट में 50 साल से लंबित संपत्ति विवाद खत्म, संपत्ति त्यागने का दस्तावेज शून्य घोषित

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पिछले 50 साल से लंबित प्रथम अपील पर गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया।
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.