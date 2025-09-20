Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

ओटीटी ने किया केबल का खेल खत्म! मनोरंजन का नया दौर

&#8211; डिजिटल क्रांति ने बदली मनोरंजन की तस्वीर, सस्ते और सुविधाजनक ओटीटी ने केबल टीवी को किया पीछे ग्वालियर. मनोरंजन की दुनिया में तेजी से आ रहे बदलाव ने केबल टीवी कारोबार की नींव हिला दी है। जहां कभी हर घर में केबल कनेक्शन आम बात थी, वहीं आज ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म ने [&hellip;]

ग्वालियर

Pravendra Singh Tomar

Sep 20, 2025

- डिजिटल क्रांति ने बदली मनोरंजन की तस्वीर, सस्ते और सुविधाजनक ओटीटी ने केबल टीवी को किया पीछे

ग्वालियर. मनोरंजन की दुनिया में तेजी से आ रहे बदलाव ने केबल टीवी कारोबार की नींव हिला दी है। जहां कभी हर घर में केबल कनेक्शन आम बात थी, वहीं आज ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म ने इस पर गहरी सेंध लगा दी है। अब दर्शक पारंपरिक टीवी के बजाय स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर कंटेंट देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि केबल ऑपरेटरों के लिए अपने ग्राहकों को बनाए रखना अब एक कठिन चुनौती बन गया है।

प्रदेश में रह गए 6 लाख ग्राहक

प्रदेश में जहां पहले 18 से 20 लाख केबल कनेक्शन हुआ करते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर महज 5 से 6 लाख रह गई है। ग्वालियर की बात करें तो यहां कभी 1.80 लाख कनेक्शन थे, जो अब सिर्फ 60 से 70 हजार बचे हैं। पूर्व में जेसीएन, एसआर जैसे नेटवर्क बंद हो चुके हैं और अब सिर्फ हेथवे, डिजियाना, जीपीटीएल, सिटी केबल और डेन जैसे कुछ ही बड़े नाम बचे हैं।

इसलिए बढ़ रही है ओटीटी की लोकप्रियता

- कंटेंट ऑन-डिमांड, जब चाहो, जहां चाहो देखो

- मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर आसान एक्सेस

- सब्सक्रिप्शन में लुभावने ऑफर, दो महीने फ्री ट्रॉयल

- विविध कंटेंट, हर भाषा-हर शैली

- विज्ञापन से राहत

कीमत की तुलना

- केबल टीवी : 250 से 350 रुपए प्रति माह

- ओटीटी प्लेटफॉर्म : अभी मासिक 400 रुपए के आसपास, लेकिन भविष्य में 700 रुपए तक हो सकता है

- फिर भी ओटीटी के पास ऑफर, कस्टम पैक और फ्री ट्रायल का जोरदार हथियार है

क्या कह रहे आंकड़े

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म का बाजार 2028 तक 17.5 हजार करोड़ से बढक़र 35 हजार करोड़ रुपए का हो जाएगा। यह ग्रोथ दर दुनिया के शीर्ष 15 देशों में सबसे तेज होगी। वहीं ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआइडीसीएफ) की रिपोर्ट बताती है कि देश में केबल टीवी ग्राहकों की संख्या 2018 के 151 मिलियन से घटकर 2024 में 111 मिलियन रह गई है। यह साफ संकेत है कि मनोरंजन का भविष्य किस ओर बढ़ रहा है।

वरिष्ठ केबल ऑपरेटर मंगेश निगम (सिटी केबल) बताते हैं कि ऑपरेटरों ने अपनी बचत कम करने के लिए मार्जिन 50 से 100 रुपए प्रति कनेक्शन तक घटा दिया है, बावजूद इसके मार्केट में टिके रहना कठिन हो गया है। उनका कहना है कि केबल टीवी अब महज 35 से 40 प्रतिशत क्षेत्र में ही चल रहा है और आगे इसका भविष्य और भी धुंधला नजर आ रहा है। ऐसे में, आने वाले समय में केबल टीवी ऑपरेटरों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म से मुकाबला करना और अपने कारोबार को बचाना एक बड़ी चुनौती होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 11:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ओटीटी ने किया केबल का खेल खत्म! मनोरंजन का नया दौर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.