ओटीटी ने किया केबल का खेल खत्म! मनोरंजन का नया दौर

वरिष्ठ केबल ऑपरेटर मंगेश निगम (सिटी केबल) बताते हैं कि ऑपरेटरों ने अपनी बचत कम करने के लिए मार्जिन 50 से 100 रुपए प्रति कनेक्शन तक घटा दिया है, बावजूद इसके मार्केट में टिके रहना कठिन हो गया है। उनका कहना है कि केबल टीवी अब महज 35 से 40 प्रतिशत क्षेत्र में ही चल रहा है और आगे इसका भविष्य और भी धुंधला नजर आ रहा है। ऐसे में, आने वाले समय में केबल टीवी ऑपरेटरों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म से मुकाबला करना और अपने कारोबार को बचाना एक बड़ी चुनौती होगी।