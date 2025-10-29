सड़क के लिए मुख्यमंत्री को खून से लिखा पत्र, बारिश में फिर धंसकीं सड़कें, हुए कई हादसे

Gwalior Road (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News:ग्वालियर में बीते चार महीने से सड़कें(Gwalior Road) जर्जर और खस्ताहाल है। दो दिन हुई बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए, शहर में गड्ढों और चैबर धंसकने से आठ स्थानों पर वाहन पलटे है और कई जगह सड़कें भी धंसकी है। ऐसे में अब लोगों का धैर्य टूट चुका है। वार्ड 52 गुढ़ा डांग वाले बाबा रोड की हालत बीते 15 साल से जर्जर है, सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, आए दिन गड्ढों में फंसकर वाहन पलट जाते हैं, इससे लोग चोटिल हो रहे हैं। लेकिन न जनप्रतिनिधि, मंत्री, पार्षद और न ही अफसरों ने ध्यान दिया।
आखिरकार क्षेत्र के निवासी चेतन मोरे सहित अन्य ने जब सभी दरवाजे खटखटा लिए और सुनवाई नहीं हुई, तो अपने खून से मुख्यमंत्री(CM Mohan Yadav) को पत्र लिखकर पीड़ा जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को खून से लिखे पत्र में बताया है कि 15 साल से निगम के वार्ड 52 की गुढ़ा डांग वाले रोड की आवाज उठा रहे हैं, कई बार सरकार में गुहार लगाई, पर किसी को जनता की तकलीफ दिखती ही नहीं।
ग्वालियर, सिटी सेंटर क्षेत्र में 1 करोड़ 10 लाख की लागत से बनाई जा रही सीसी रोड की शिकायत मिलने पर अपर आयुक्त जनकार्य टी प्रतीक राव ने मंगलवार को सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क के सैंपल लेकर पीडब्ल्यूडी व एमआईटीएस लैब में भेजे गए हैं। जहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद ठेकेदार व संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, इस सड़क की स्थानीय लोगों ने आयुक्त से शिकायत दर्ज कराई थी कि सड़क निर्माण कार्य घटिया किया जा रहा है और सड़क में नालियां नहीं बनाई जा रहीं। हालांकि आयुक्त को निरीक्षण के दौरान दोनों जगह पर नालियां मिली थीं।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग