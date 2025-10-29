सड़क के लिए मुख्यमंत्री को खून से लिखा पत्र, बारिश में फिर धंसकीं सड़कें, हुए कई हादसे

ग्वालियर, सिटी सेंटर क्षेत्र में 1 करोड़ 10 लाख की लागत से बनाई जा रही सीसी रोड की शिकायत मिलने पर अपर आयुक्त जनकार्य टी प्रतीक राव ने मंगलवार को सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क के सैंपल लेकर पीडब्ल्यूडी व एमआईटीएस लैब में भेजे गए हैं। जहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद ठेकेदार व संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, इस सड़क की स्थानीय लोगों ने आयुक्त से शिकायत दर्ज कराई थी कि सड़क निर्माण कार्य घटिया किया जा रहा है और सड़क में नालियां नहीं बनाई जा रहीं। हालांकि आयुक्त को निरीक्षण के दौरान दोनों जगह पर नालियां मिली थीं।