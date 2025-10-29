Patrika LogoSwitch to English

सड़क के लिए मुख्यमंत्री को खून से लिखा पत्र, बारिश में फिर धंसकीं सड़कें, हुए कई हादसे

MP News: ग्वालियर में बीते चार महीने से सड़कें जर्जर और खस्ताहाल है। दो दिन हुई बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए, शहर में गड्‌ढों और चैबर धंसकने से आठ स्थानों पर वाहन पलटे है और कई जगह सड़कें भी धंसकी है। ऐसे में अब लोगों का धैर्य टूट चुका है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Oct 29, 2025

Gwalior Road

Gwalior Road (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News:ग्वालियर में बीते चार महीने से सड़कें(Gwalior Road) जर्जर और खस्ताहाल है। दो दिन हुई बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए, शहर में गड्‌ढों और चैबर धंसकने से आठ स्थानों पर वाहन पलटे है और कई जगह सड़कें भी धंसकी है। ऐसे में अब लोगों का धैर्य टूट चुका है। वार्ड 52 गुढ़ा डांग वाले बाबा रोड की हालत बीते 15 साल से जर्जर है, सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, आए दिन गड्‌ढों में फंसकर वाहन पलट जाते हैं, इससे लोग चोटिल हो रहे हैं। लेकिन न जनप्रतिनिधि, मंत्री, पार्षद और न ही अफसरों ने ध्यान दिया।

मुख्यमंत्री(CM Mohan Yadav) को लिखा खून से पत्र

आखिरकार क्षेत्र के निवासी चेतन मोरे सहित अन्य ने जब सभी दरवाजे खटखटा लिए और सुनवाई नहीं हुई, तो अपने खून से मुख्यमंत्री(CM Mohan Yadav) को पत्र लिखकर पीड़ा जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को खून से लिखे पत्र में बताया है कि 15 साल से निगम के वार्ड 52 की गुढ़ा डांग वाले रोड की आवाज उठा रहे हैं, कई बार सरकार में गुहार लगाई, पर किसी को जनता की तकलीफ दिखती ही नहीं।

घटिया निर्माण की शिकायत पर लिया जायजा

ग्वालियर, सिटी सेंटर क्षेत्र में 1 करोड़ 10 लाख की लागत से बनाई जा रही सीसी रोड की शिकायत मिलने पर अपर आयुक्त जनकार्य टी प्रतीक राव ने मंगलवार को सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क के सैंपल लेकर पीडब्ल्यूडी व एमआईटीएस लैब में भेजे गए हैं। जहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद ठेकेदार व संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, इस सड़क की स्थानीय लोगों ने आयुक्त से शिकायत दर्ज कराई थी कि सड़क निर्माण कार्य घटिया किया जा रहा है और सड़क में नालियां नहीं बनाई जा रहीं। हालांकि आयुक्त को निरीक्षण के दौरान दोनों जगह पर नालियां मिली थीं।

गड्ढे में गिरे वाहन, कार चालक भी हुआ चोटिल

  • जयेंद्रगंज राजीव प्लाजा के पास ट्रक सड़क के गड्‌ढे में फंस गया। इससे काफी लंबा जाम लग गया।
  • अचलेश्वर मंदिर के पास कार चैंबर के खुले ढक्कन में धंसक गई. इससे कार आगे से डैमेज हो गई।
  • फालका बाजार में दो पहिया वाहन चालक गड्‌ढे में गिरकर चोटिल हो गया, यहां सड़क भी धंसक गई।
  • झांसी रोड पर भी चार पहिया वाहन गड्‌ढे में फंस गया और चेतकपुरी रोड पर फिर से सड़क धंसक गई
  • शिंदे की छावनी में लोडिंग गाड़ी पास से गुजर रही कार पर जा गिरी, इससे कार डैमेज हो गई और पालक भी घायल हो गया।

यहां सड़क(Gwalior Road) कम, गड्ढे ज्यादा

  • जयेंद्रगंज: दोनों ओर की सड़क पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील है. इसमें सबसे खराब हालात पोस्ट ऑफिस रोड की है जहां सड़क कम गड्‌ढे अधिक हैं।
  • नई सड़क: सड़कों पर काफी गड्‌ढे बने हुए हैं। यहां पानी की लाइन डालने के लिए सड़क को खोद दिया है, इससे स्थिति और खराब है।
  • शिंदे की छावनीः दोनों ओर की सड़क काफी खराब है। यहां कोणार्क अस्पताल के सामने हर दिन वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं।
  • सिटी सेंटर: पटेल नगर, सिटी सेंटर तिराहा, सचिन तेंदुलकर मार्ग पर गड्‌ढे ही गड्‌ढे बने हुए हैं।
  • झांसी रोड : सड़क पर पूरी तरह से खुदी पड़ी हुई है। यहां बस स्टैंड चौराह से वन विभाग तक सड़क काफी खराब है।
  • बहोड़ापुर तिराहा : यहां सड़क कम गड्‌ढे अधिक दिखाई दे रहे हैं और इन गड्‌ढे में आए दिन लोग गिरकर भी चोटिल हो रहे हैं।
  • आमखो तिराहा : जगह-जगह गड्‌ढे बने हुए हैं। यहां शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
  • रेलवे स्टेशन: रेलवे स्टेशन पर हर बारिश में पानी भरने के साथ ही यहां निर्माण कार्य के चलते पूरी सड़क जर्जर पड़ी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

Published on:

