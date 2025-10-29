Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

5 पेज का सुसाइड नोट, लिखा था- बेटे के ऑफिस चले जाने पर बहू…

MP News: बहू की प्रताड़ना से परेशान ससुर ने पांच पेज का सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। न्यू मिनाल निवासी एमपी परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त रमेशचंद्र गुप्ता ने बहू की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर यह कदम उठाया और पांच पेज के सुसाइड नोट घर बहू किस तरह से परेशान करती थी वह सारी बातें लिखकर बताई।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 29, 2025

bhopal suicide news

bhopal suicide news (फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News: बहू की प्रताड़ना से परेशान ससुर ने पांच पेज का सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भोपाल के न्यू मिनाल निवासी एमपी परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त रमेशचंद्र गुप्ता ने बहू की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर यह कदम उठाया और पांच पेज के सुसाइड नोट घर बहू किस तरह से परेशान करती थी वह सारी बातें लिखकर बताई। उन्होंने यह भी लिखा कि बेटे के ऑफिस चले जाने पर बहू जली हुई रोटी और पानी मिलाकर सब्जी देती थी। वहीं आखरी पेज में लिखा कि अब और नहीं सह सकता।

बहू के अत्याचार का जिक्र

24 अक्टूबर की रात सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से पांच पेज के सुसाइड नोट को जब्त कर लिया। वहीं बेटा पुष्पेंद्र गुप्ता का आरोप है कि जिसमें पिता ने अपनी पीड़ा और बहू के अत्याचार का जिक्र किया है, लेकिन पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की है।

पुलिस सुसाइड नोट की बात छिपाई

अयोध्यानगर पुलिस ने केस दर्जकर जांच शुरू कर दी गई है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने पहले सुसाइड नोट को न दिखाने की बात कही और बहू को बचाने की कोशिश की। पुष्पेंद्र ने यह भी कहा कि उसकी पत्नी के किसी पुलिसकर्मी से संबंध है, इसके चलते पहले कार्रवाई में देरी हुई। थाना प्रभारी महेश लिल्हारे ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद महिला पर कार्रवाई की जाएगी।

बहू जली रोटी और सब्जी में पानी मिलाकर देती थी

सुसाइड नोट में रमेशचंद्र ने लिखा है कि बहू मीनाक्षी गुप्ता कई सालों से मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रही थी। खाना में जली रोटी और सब्जी में पानी मिलाकर देती थी। जब बेटा पुष्पेंद्र ऑफिस चला जाता था, तो बहू घर छोड़‌कर बाहर चली जाती थी। रमेशचंद्र ने लिखा मैंने दो सालों तक सब कुछ सहा, लेकिन अब नहीं सह सकता हूं।

बेटे के विरोध पर लगाया दहेज का केस

बेटे पुष्पेंद्र ने बताया कि 2023 में बहू की हरकतों का पता चला तो उसने विरोध किया था। इसके बाव मीनाक्षी ने महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवा दिया। इसमें मेरे और पिता पर कई झूठे आरोप लगाए। वह पिछले एक साल से खंडवा में मायके में रह रही थी, लेकिन जब-जब भौपाल आती तो थाने जाकर ससुर को बदनाम करती थी। पुष्पेंद्र ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी ने 15 लाख की डिमांड की थी। पिता पर इन आरोपों और बदनामी का इतना असर हुआ कि वह डिप्रेशन में चले गए और 24 अक्टूबर की रात को जीवन का अंत कर लिया।

ये भी पढ़ें

भोपाल में ‘स्त्री: देह से आगे’ कार्यक्रम आज, स्त्री अस्मिता और मातृशक्ति पर संवाद
भोपाल
editor in chief patrika group gulab kothari in bhopal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 09:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 5 पेज का सुसाइड नोट, लिखा था- बेटे के ऑफिस चले जाने पर बहू…

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अगले 48 घंटे में ‘मोंथा’ दिखाएगा रौद्र रूप, भारी बारिश की चेतावनी, IMD Alert जारी

MP Weather Update Montha impact and three system active over mp heavy rain IMD Double Alert Red and Orange
भोपाल

AIIMS: खुशखबरी… अब रोबोट करेगा किडनी की सर्जरी, ऑस्ट्रिया से मिली ट्रेनिंग

AIIMS Bhopal
भोपाल

समाज में घटती संवेदनाओं को जगाने के लिए पत्रिका जैसे सेतु की जरूरतः मेघवाल

MP news patrika keynote
भोपाल

भोपाल में ‘स्त्री: देह से आगे’ कार्यक्रम आज, स्त्री अस्मिता और मातृशक्ति पर संवाद

editor in chief patrika group gulab kothari in bhopal
भोपाल

एमपी में बड़ी कार्रवाई, निर्माण में गड़बड़ी पर जीएम और एजीएम को नोटिस, कंपनियां भी दोषी

Notice to MPRDC GM and AGM over Bhopal Bypass Disruption
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.