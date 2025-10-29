5 पेज का सुसाइड नोट, लिखा था- बेटे के ऑफिस चले जाने पर बहू…

bhopal suicide news (फोटो सोर्स: पत्रिका)
MP News: बहू की प्रताड़ना से परेशान ससुर ने पांच पेज का सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भोपाल के न्यू मिनाल निवासी एमपी परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त रमेशचंद्र गुप्ता ने बहू की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर यह कदम उठाया और पांच पेज के सुसाइड नोट घर बहू किस तरह से परेशान करती थी वह सारी बातें लिखकर बताई। उन्होंने यह भी लिखा कि बेटे के ऑफिस चले जाने पर बहू जली हुई रोटी और पानी मिलाकर सब्जी देती थी। वहीं आखरी पेज में लिखा कि अब और नहीं सह सकता।
24 अक्टूबर की रात सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से पांच पेज के सुसाइड नोट को जब्त कर लिया। वहीं बेटा पुष्पेंद्र गुप्ता का आरोप है कि जिसमें पिता ने अपनी पीड़ा और बहू के अत्याचार का जिक्र किया है, लेकिन पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की है।
अयोध्यानगर पुलिस ने केस दर्जकर जांच शुरू कर दी गई है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने पहले सुसाइड नोट को न दिखाने की बात कही और बहू को बचाने की कोशिश की। पुष्पेंद्र ने यह भी कहा कि उसकी पत्नी के किसी पुलिसकर्मी से संबंध है, इसके चलते पहले कार्रवाई में देरी हुई। थाना प्रभारी महेश लिल्हारे ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद महिला पर कार्रवाई की जाएगी।
सुसाइड नोट में रमेशचंद्र ने लिखा है कि बहू मीनाक्षी गुप्ता कई सालों से मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रही थी। खाना में जली रोटी और सब्जी में पानी मिलाकर देती थी। जब बेटा पुष्पेंद्र ऑफिस चला जाता था, तो बहू घर छोड़कर बाहर चली जाती थी। रमेशचंद्र ने लिखा मैंने दो सालों तक सब कुछ सहा, लेकिन अब नहीं सह सकता हूं।
बेटे पुष्पेंद्र ने बताया कि 2023 में बहू की हरकतों का पता चला तो उसने विरोध किया था। इसके बाव मीनाक्षी ने महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवा दिया। इसमें मेरे और पिता पर कई झूठे आरोप लगाए। वह पिछले एक साल से खंडवा में मायके में रह रही थी, लेकिन जब-जब भौपाल आती तो थाने जाकर ससुर को बदनाम करती थी। पुष्पेंद्र ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी ने 15 लाख की डिमांड की थी। पिता पर इन आरोपों और बदनामी का इतना असर हुआ कि वह डिप्रेशन में चले गए और 24 अक्टूबर की रात को जीवन का अंत कर लिया।
