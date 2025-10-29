5 पेज का सुसाइड नोट, लिखा था- बेटे के ऑफिस चले जाने पर बहू…

बेटे पुष्पेंद्र ने बताया कि 2023 में बहू की हरकतों का पता चला तो उसने विरोध किया था। इसके बाव मीनाक्षी ने महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवा दिया। इसमें मेरे और पिता पर कई झूठे आरोप लगाए। वह पिछले एक साल से खंडवा में मायके में रह रही थी, लेकिन जब-जब भौपाल आती तो थाने जाकर ससुर को बदनाम करती थी। पुष्पेंद्र ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी ने 15 लाख की डिमांड की थी। पिता पर इन आरोपों और बदनामी का इतना असर हुआ कि वह डिप्रेशन में चले गए और 24 अक्टूबर की रात को जीवन का अंत कर लिया।