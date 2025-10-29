भोपाल में ‘स्त्री: देह से आगे’ कार्यक्रम आज, स्त्री अस्मिता और मातृशक्ति पर संवाद

MP News: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पत्रिका समूह की ओर से आयोजित ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर विशेष संवाद आज बुधवार, 29 अक्टूबर को होगा। एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, बावड़िया कला कोलार रोड, भोपाल के सह संयोजन में आयोजित कार्यक्रम विवि के सभागार में सुबह 11 बजे से शुरू होगा।