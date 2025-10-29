भोपाल में ‘स्त्री: देह से आगे’ कार्यक्रम आज, स्त्री अस्मिता और मातृशक्ति पर संवाद

editor in chief patrika group gulab kothari in bhopal
MP News: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पत्रिका समूह की ओर से आयोजित ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर विशेष संवाद आज बुधवार, 29 अक्टूबर को होगा। एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, बावड़िया कला कोलार रोड, भोपाल के सह संयोजन में आयोजित कार्यक्रम विवि के सभागार में सुबह 11 बजे से शुरू होगा।
पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी इस अवसर पर प्रदेशभर की छात्राओं, विविध समाज व संगठनों की महिलाओं और लोगों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य स्त्री को मात्र देह के रूप में देखने की सीमित सोच से आगे बढ़ते हुए उसके बौद्धिक और आत्मिक पक्ष को समझना है।
‘स्त्री: देह से आगे’ कार्यक्रम मातृशक्ति को उजागर करने वाला है। कोठारी देश भर में महिला समूहों से संवाद कर रहे हैं। वह कहते भी हैं कि हर मां के पास अपनी संतान को देखने की सूक्ष्म दृष्टि होती है। मां ही है जो संस्कार देती है।
सही मायने में मां की भूमिका इतनी बड़ी है कि उसे देवता भी नहीं समझ सकते। इन्हीं बिन्दुओं पर बात करने के साथ कोठारी, स्त्री के अस्तित्व, दिव्यता और उसकी महत्ता पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार साझा करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग