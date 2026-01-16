75% काम पूरा…एमपी के इस रेलवे स्टेशन का हो रहा कायाकल्प, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

railway stations प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
MP News: एमपी के ग्वालियर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अब तेजी से हो रहा है। यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लक्ष्य के साथ चल रहे पुनर्निर्माण का कार्य लगभग 75 फीसदी पूरा हो चुका है। उत्तर मध्य रेलवे के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने गुरुवार को स्टेशन का निरीक्षण करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यात्रियों को परेशानी न हो इसे ध्यान में रखते हुए काम में और तेजी लाने के लिए अब निर्माण कार्य रात में भी शुरू कर दिया गया है। रात के समय ट्रेनों का आवागमन कम होने से काम ज्यादा प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।
डीआरएम अनिरुद्ध कुमार गुरुवार सुबह वंदे भारत से ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने स्टेशन के प्रगतिरत कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने टावर वैगन के माध्यम से ग्वालियर-भिंड रेल खंड में बन रहे रेल ओवरब्रिजों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे भिंड रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया और कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें भिंड स्टेशन भी शामिल है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्री आवागमन, संकेतक, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और अन्य आधारभूत संरचनाओं की समीक्षा की।
डीआरएम ने साफ किया कि कॉनकोर्स और छत निर्माण की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा, यह काम एक चलते हुए स्टेशन पर हो रहा है, जहां एक भी सेवा बाधित नहीं की जा रही है। हमारी प्राथमिकता सुरक्षा और गुणवत्ता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्लेटफार्म नंबर 5 और 6 का निर्माण कार्य स्टेशन विकास के साथ-साथ ही किया जाएगा।
स्टेशन पर एक संरक्षा सेमिनार का भी आयोजन किया गया। इसमें गाड़ियों की शीतकालीन सावधानियां, शंटिंग के दौरान सुरक्षा, नियमित कार्य में अपनाई जाने वाली सुरक्षा उपाय और ट्रेन में आग लगने की स्थिति में बचाव के उपायों पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से चर्चा हुई। लगभग 55 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया।
ग्वालियर व्यापार मेले में लगाई गई रेल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन भी डीआरएम ने किया। यह प्रदर्शनी भारतीय रेल की गौरवशाली विकास यात्रा को दर्शाती है, जिसमें स्टीम इंजन युग से लेकर आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजनों और अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन के मॉडल तक शामिल हैं।
