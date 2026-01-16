75% काम पूरा…एमपी के इस रेलवे स्टेशन का हो रहा कायाकल्प, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

MP News: एमपी के ग्वालियर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अब तेजी से हो रहा है। यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लक्ष्य के साथ चल रहे पुनर्निर्माण का कार्य लगभग 75 फीसदी पूरा हो चुका है। उत्तर मध्य रेलवे के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने गुरुवार को स्टेशन का निरीक्षण करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यात्रियों को परेशानी न हो इसे ध्यान में रखते हुए काम में और तेजी लाने के लिए अब निर्माण कार्य रात में भी शुरू कर दिया गया है। रात के समय ट्रेनों का आवागमन कम होने से काम ज्यादा प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।