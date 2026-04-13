एमपी के इस जिलें में ‘नई ट्रेन’ चलाने की तैयारी, रेलवे बोर्ड को भेजा प्रस्ताव

MP News: यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ग्वालियर से वीरपुर और रूठीयाई तक ट्रेन चलाने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए आवश्यक प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ट्रेन संचालन के लिए रैक भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा गया है, जहां से स्वीकृति मिलते ही संचालन शुरू किया जा सकेगा।