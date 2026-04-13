13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

‘ड्राइविंग लाइसेंस’ और ‘आरसी’ के फिजिकल कार्ड बनना बंद ! ये है कारण

Digital License: विभाग आवेदकों से कार्ड के नाम पर शुल्क वसूल रहा है और डिजिटल कार्ड बनाकर दे रहा है.....

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Apr 13, 2026

Digital License

Digital License (Photo Source - Patrika)

Digital License: परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। वर्ष 2024 में स्मार्ट चिप कंपनी का ठेका समाप्त होने के बाद से ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन (आरसी) के फिजिकल कार्ड बनना बंद हो गए हैं। इसके बावजूद विभाग आवेदकों से कार्ड के नाम पर शुल्क वसूल रहा है और डिजिटल कार्ड बनाकर दे रहा है। जानकारी के अनुसार, ठेका समाप्त होने के बाद अब तक नई कंपनी के साथ अनुबंध नहीं हो सका है। ऐसे में परिवहन विभाग डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जारी कर रहा है, जिन्हें मोबाइल एप या प्रिंट के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

कोई ठोस निर्णय नहीं

हालांकि, इस व्यवस्था के बावजूद आवेदकों से स्मार्ट कार्ड के नाम पर निर्धारित शुल्क लिया जा रहा है, जबकि उन्हें भौतिक कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। तत्कालीन अपर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने इस स्थिति को देखते हुए शासन को पत्र लिखकर कार्ड शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया था कि जब तक भौतिक कार्ड उपलब्ध नहीं कराए जा रहे, तब तक शुल्क लेना उचित नहीं है। लेकिन इस पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रतिदिन 250 ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन

ग्वालियर में प्रतिदिन करीब 250 नए ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन आते हैं। इसके अलावा आरसी से जुड़े भी सैकड़ों मामले भी रोजाना निपटाए जाते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग बिना कार्ड के ही डिजिटल दस्तावेजों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं, जबकि उनसे कार्ड शुल्क लिया जा रहा है। आवेदकों का कहना है कि जब उन्हें कार्ड मिल ही नहीं रहा, तो शुल्क क्यों लिया जा रहा है।

कार्ड नहीं, आवेदक खुद करा रहे प्रिंट

फिजिकल कार्ड उपलब्ध न होने के कारण आवेदकों को डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का प्रिंट अपने खर्च पर निकलवाना पड़ रहा है। कई लोग साइबर कैफे या प्रिंटिंग सेंटर पर जाकर दस्तावेजों की हार्ड कॉपी तैयार करवा रहे हैं, जिस पर अतिरिक्त खर्च आ रहा है। ऐसे में कार्ड शुल्क देने के बावजूद अलग से प्रिंट का खर्च उठाना आवेदकों को खल रहा है और वे इसे दोहरी मार बता रहे हैं।

वर्तमान में विभाग डिजिटल लाइसेंस और आरसी उपलब्ध करा रहा है, जो पूरी तरह मान्य हैं। स्मार्ट कार्ड के लिए नई कंपनी के चयन की प्रक्रिया शासन स्तर पर चल रही है। जैसे ही नई एजेंसी तय होगी, कार्ड बनना शुरू हो जाएंगे। जिन आवेदकों के डिजिटल कार्ड बने है उनको भविष्य में कार्ड बनाकर दिए जा सकते हैं। - विक्रमजीत सिंह कंग, आरटीओ ग्वालियर

ये भी पढ़ें

भारतीय चीतों को मिलेगा नया नाम और नंबर, खास होगी नामकरण टेक्निक
श्योपुर
Cheetah in kuno national park

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Apr 2026 03:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ और ‘आरसी’ के फिजिकल कार्ड बनना बंद ! ये है कारण

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मधुमक्खियों के हमले से बचने 60 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़ गया शख्स, देखें रेस्क्यू

Bee Attack Case
ग्वालियर

एमपी में 16 लाख में बेची जा रही एमबीबीएस की डिग्री, बर्खास्त छात्र को भी दे दिया ऑफर

MBBS Degrees Being Sold for ₹16 Lakhs in MP
ग्वालियर

स्वस्थ समाज से ही मिलेगा न्याय का बल: जस्टिस आनंद पाठक

हाईकोर्ट में वृहद नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित, एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड सहित जांचें हुईं
ग्वालियर

इंस्टाग्राम पर बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट और पैडलर्स से सप्लाई, युवाओं में बढ़ा हथियारों का क्रेज, हर महीने 200 तक अवैध हथियार खप रहे

ग्वालियर

RTO चेकिंग पर तैनात होमगार्ड जवान को ट्रक ने कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

Home Guard Jawan
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.