एमपी में निवेश के लिए जबर्दस्त बेकरारी, ग्वालियर में मिले 3500 करोड़ के प्रस्ताव

Gwalior- एमपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर जतन कर रही है। इसके अंतर्गत रीवा और उज्जैन में टूरिज्म को लेकर कॉन्क्लेव आयोजित की गईं। अब ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित की गई है। इसमें निवेशकों ने खासी रुचि दिखाई है। शनिवार को कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अनेक निवेशकों ने वन टू वन चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश में चल रहे स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत अभियान में राज्य सरकार भी सहयोग कर रही है। हमारी सरकार ने पर्यटन विकास को रोजगार से जोड़ा है। पर्यटन बढ़ता है, तो लोगों को रोजगार के नए-नए अवसर मिलते हैं। बाद में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि ग्वालियर में आज 3500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।