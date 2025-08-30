एमपी में निवेश के लिए जबर्दस्त बेकरारी, ग्वालियर में मिले 3500 करोड़ के प्रस्ताव

Gwalior- एमपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर जतन कर रही है। इसके अंतर्गत रीवा और उज्जैन में टूरिज्म को लेकर कॉन्क्लेव आयोजित की गईं। अब ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित की गई है। इसमें निवेशकों ने खासी रुचि दिखाई है। शनिवार को कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अनेक निवेशकों ने वन टू वन चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश में चल रहे स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत अभियान में राज्य सरकार भी सहयोग कर रही है। हमारी सरकार ने पर्यटन विकास को रोजगार से जोड़ा है। पर्यटन बढ़ता है, तो लोगों को रोजगार के नए-नए अवसर मिलते हैं। बाद में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि ग्वालियर में आज 3500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
सीएम डॉ.मोहन यादव ने बताया कि देश में पर्यटन क्षेत्र बहुत तेजी से विकास कर रहा है। इसमें मध्यप्रदेश भी पीछे नहीं है। गत वर्ष धार्मिक पर्यटन के लिए देश में सर्वाधिक पर्यटकों ने मध्यप्रदेश को ही चुना।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को जारी संदेश में कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित की गई। प्रदेश में समृद्ध वन क्षेत्र और वन्य जीव हैं जिससे पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं।
कूनो में देश का पहला राष्ट्रीय चीता अभ्यारण्य है। साथ ही चंबल नदी के आसपास घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। कछुओं की लुप्त प्रजातियों का भी संरक्षण मध्यप्रदेश में किया जा रहा है। माधव नेशनल टाइगर पार्क को इसी साल लोकार्पित किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कई स्थान हैं। देश में कुल 66 स्थान विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किए गए हैं, इनमें से 27 मध्यप्रदेश में स्थित हैं। यह राज्य के लिए बेहद गौरव की बात है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाद में ट्वीट करते हुए बताया कि ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में आज ₹3500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उन्होंने आशा जताई कि इस कॉन्क्लेव के जरिए ग्वालियर एवं चंबल अंचल में पर्यटन विकास को एक नई गति मिलेगी। सीएम मोहन यादव ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न कंपनियों के साथ MoU का आदान-प्रदान भी हुआ।