आने वाले 144 घंटे में बिगड़ेगा मौसम, प्रदेश में कई जिलों में होगी ‘मूसलाधार बारिश’…IMD ने दी चेतावनी

बहु मौसम संबंधी चेतावनी



मुख्यबिंदु

उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अगले 6-7 दिनों के दौरान सक्रिय मानसून की स्थिति जारी रहने की संभावना



Highlights

Active monsoon conditions likely to continue over many parts of Northwest, Central, East India during next 6-7…