love मैरिज से शुरू हुई कहानी, 16 साल बाद टूटा रिश्ता, लेना पड़ा ‘तलाक’

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब पति-पत्नी 16 वर्षों से अलग रह रहे हों और उनके बीच पुनर्मिलन की कोई संभावना न बची हो, तो ऐसा विवाह केवल नाम मात्र का रह जाता है। इसे बनाए रखना दोनों पक्षों पर क्रूरता थोपने जैसा है। हाईकोर्ट ने विवाह को समाप्त घोषित करते हुए तलाक की डिक्री जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिससे 16 साल से अलग रह रहे इस दंपति का रिश्ता टूट गया।