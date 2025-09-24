सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक आज, ई रिक्शा परिमटि व रजिस्ट्रेशन सीमित करने पर होगा फैसला

कलेक्ट्रेट में 24 सितंबर को सुबह 11 बजे से सांसद भारत सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में ई रिक्शा के संचालन पर दो अहम फैसला लिया जाएगा। पहला स्कूल में ई रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित किया जाना है, दूसरा संख्या सीमित करने के लिए परमिट व रजिस्ट्रेशन भी सीमित किया जाना है। बैठक में 13 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।