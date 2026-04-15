15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

मास्टर प्लान 2035: एमपी के इस शहर में चौड़ी होंगी सड़कें, बदलेगा शहर की नक्शा

MP News: केंद्र और राज्य सरकार की विशेष योजनाओं के तहत शहर की सभी प्रमुख सड़कें चौड़ी की जाएंगी। जोनल प्लान और मेट्रोपॉलिटन प्लान लागू होने से भी सड़क चौड़ीकरण को गति मिलेगी।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Apr 15, 2026

Master Plan 2035

Master Plan 2035 प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: संकरी गलियों और ट्रैफिक जाम की समस्या अब धीरे-धीरे इतिहास बन रही है। मास्टर प्लान 2035 सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि ग्वालियर के भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट है। इसके तहत शहर में सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से शुरू हो चुका है। अतिक्रमण हटाकर रास्ते साफ किए जा रहे हैं, जिससे व्यवस्थित कॉलोनियां, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक शहर की नींव पड़ रही है। शहर के कई व्यस्त मार्गों पर काम जोरों पर है। प्रमुख सड़कें चौड़ी हो रही हैं, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और आवागमन आसान बनेगा।

पार्किंग समस्या का स्थायी समाधान

शहर में पार्किंग की कमी दूर करने के लिए बड़े प्लान तैयार हैं। मास्टर प्लान-2035 के तहत निगम सीमा क्षेत्र में कटोरताल, महाराज बाड़ा मल्टी पार्किंग, सिटी सेंटर, जयेंद्रगंज और एमएलबी कॉलेज के आसपास मल्टी-लेवल और पर्याप्त पार्किंग स्पेस बनाए जाएंगे।

अब एक लाइन में बनेंगे मकान

मनमर्जी से निर्माण पर रोक लग जाएगी। सभी भवन तय मानकों के अनुसार बनेंगे। परिणामस्वरूप शहर में मकान एक सीध में व्यवस्थित दिखाई देंगे और अव्यवस्थित निर्माण की समस्या खत्म हो जाएगी।

नगर निगम की स्कीम

केंद्र और राज्य सरकार की विशेष योजनाओं के तहत शहर की सभी प्रमुख सड़कें चौड़ी की जाएंगी। जोनल प्लान और मेट्रोपॉलिटन प्लान लागू होने से भी सड़क चौड़ीकरण को गति मिलेगी। फिलहाल 500 करोड़ रुपये की लागत से तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण का काम होगा।

गांव सीधे जुड़ेंगे शहर से

ग्रामीण क्षेत्र भी विकास की मुख्यधारा में आएंगे। जड़ेरूआ-बहादुरपुर और खुरैरी-गुहीसर मार्ग बनने से गांव सीधे शहर की मुख्य सड़कों से जुड जाएंगे, जिससे आवागमन आसान और तेज होगा।

कई सुविधाएं मिलेंगी

मास्टर प्लान की कुछ सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य भी जारी है। इसका लाभ शहर की जनता को आगे चलकर मिलेगा। पार्किंग सहित अन्य कई सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। संघप्रिय, आयुक्त नगर निगम

इन सड़कों पर पहले फोकस

  • नाका चंद्रवदनी से विक्की फैक्ट्री तिराहा तक चौड़ीकरण जारी
  • आदर्श मिल से कटी घाटी रोड पर अतिक्रमण हटाकर रास्ता साफ
  • लक्कडख़ाना पुल बनने से महाराज बाड़ा, ईदगाह, रॉक्सी पुल, सिकंदर कंपू और माधौगंज क्षेत्र को बड़ी राहत
  • किलागेट-हजीरा-गोला का मंदिर मार्ग चौड़ा होने से चार शहर का नाका, तानसेन नगर और पड़ाव रोड का दबाव घटेगा
  • गोला का मंदिर, मुरार, बिरला नगर, भिंड रोड और रेलवे स्टेशन से जुड़े मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदलेगी
  • सिटी सेंटर, आरआर टावर और मोतीझील जैसे इलाकों में 30 से 60 मीटर चौड़ी सड़कें बनेंगी। इससे नए संपर्क मार्ग खुलेंगे और वैकल्पिक रास्तों का मजबूत नेटवर्क बनेगा।

ये भी पढ़ें

MP Board 12th Class Result: फुटपाथ पर बैग बेचने वाले के बेटे ने किया कमाल, टॉप-10 में बनाई जगह
जबलपुर
MP Board 12th Class Result Son of a Street-Side Bag Seller secures 10th rank

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Apr 2026 05:55 pm

Published on:

15 Apr 2026 05:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / मास्टर प्लान 2035: एमपी के इस शहर में चौड़ी होंगी सड़कें, बदलेगा शहर की नक्शा

पत्रिका लाइव अपडेट

MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

MPBSE Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

- पुरानी आस्था को नई मजबूती, आने वाली पीढिय़ों के लिए तैयार हो रहा भक्ति का ये आधुनिक शिवालय

ग्वालियर

- हर महीने बाबा अचलनाथ की दान पेटियां उगलती लाखों रुपयों के साथ सोना-चांदी के जेवरात भी

ग्वालियर

रेलवे का ऐलान, ऋषिकेश, हरिद्वार और प्रयागराज जाने के लिए चलेंगी 4 स्पेशल ट्रेनें !

Indian Railways
ग्वालियर

राजस्थान की गर्म हवा का असर: दो दिन में 40 पार जाएगा पारा, शहर में बढ़ी तपन

सीजन में पहली बार पारा 39.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा
ग्वालियर

ग्वालियर के गुंडे से थर्राई जयपुर पुलिस, महिला के आरोप के बाद पकड़ा लेकिन तुरंत छोड़ भी दिया

Jaipur Police Release Gwalior Gangster Rahul Gurjar
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.