संविदा कर्मचारियों के लिए नियम, बिना जांच ‘निलंबन आदेश’ रद्द , मिलेगी पूरी ‘सैलरी’

MP News: हाईकोर्ट की युगल पीठ ने कहा कि बिना प्रारंभिक जांच किए निलंबन की कार्रवाई उचित नहीं है। कोर्ट ने रितु व्यास की ओर से दायर रिट अपील पर सुनवाई करते हुए निलंबन आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए बनाई गई सेवा शर्तों के नियम 7.2 के अनुसार किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई से पूर्व प्रारंभिक जांच अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि निलंबन जैसी कार्रवाई से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपों की गंभीरता पर संतोष दर्ज होना चाहिए।