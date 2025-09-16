Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल के भाई से जान का खतरा, इन्फ्लुएंसर को दी धमकी!

Big Boss 19 Contestant Tanya Mittal: बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्वालियर निवासी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विश्वम पंजवानी ने तान्या मित्तल और उनके भाई अमितेश से जान को खतरा बताया है।

ग्वालियर

Avantika Pandey

Sep 16, 2025

Big Boss 19 Contestant Tanya Mittal
Big Boss 19 Contestant Tanya Mittal (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Big Boss 19 ContestantTanya Mittal: बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्वालियर निवासी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विश्वम पंजवानी ने हाल ही में तान्या मित्तल द्वारा कही जा रही बातों को लेकर कुछ वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। इन्फ्लुएंसर ने तान्या मित्तल के भाई अमितेश मित्तल पर गंभीर आरोप लगाया है। पंजवानी ने तान्या और उनके भाई अमितेश से जान को खतरा बताते हुए, किसी तरह की अनहोनी होने पर दोनों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

जान से मारने की धमकी का आरोप

Bigg Boss 19 contestant Tanya Mittal (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

ये भी पढ़ें

पांच जिलों के कलेक्टरों को चेतावनी, मिला 30 दिन का समय, ये है मामला
भोपाल
MP News BJP MLA Sanjay Pathak

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विश्वम पंजवानी ने अपनी शिकायत में कहा कि, वो एक कंटेंट क्रिएटर हैं और फनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। उन्होंने हाल ही में बिग बॉस में तान्या मित्तल द्वारा कही जा रही बातों को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो से तान्या का भाई अमितेश नाराज हो गया और उसे पहले फोन पर और फिर घर आकर जान से मारने की धमकी दी।

एसपी ऑफिस में लिखित शिकायत

इन्फ्लुएंसर विश्वम पंजवानी ने एसपी ऑफिस और थाना माधौगंज में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पंजवानी ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जान का खतरा है और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदाक तान्या मित्तल और उनका भाई अमितेश होगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में 18 IAS के तबादले, कई अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट
भोपाल
Transfer Breaking

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 02:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल के भाई से जान का खतरा, इन्फ्लुएंसर को दी धमकी!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.