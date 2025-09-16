बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल के भाई से जान का खतरा, इन्फ्लुएंसर को दी धमकी!

Big Boss 19 ContestantTanya Mittal: बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्वालियर निवासी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विश्वम पंजवानी ने हाल ही में तान्या मित्तल द्वारा कही जा रही बातों को लेकर कुछ वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। इन्फ्लुएंसर ने तान्या मित्तल के भाई अमितेश मित्तल पर गंभीर आरोप लगाया है। पंजवानी ने तान्या और उनके भाई अमितेश से जान को खतरा बताते हुए, किसी तरह की अनहोनी होने पर दोनों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।