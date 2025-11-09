‘बिजली बिलों’ पर बड़ी राहत, मंत्री जी ने माफ कर दिया अधिभार

खरगेश्वर रोड, गणेश कॉलोनी निवासी गुड्डी पत्नी दिलीप सिंह के 8,70,849 के बिल पर लगे 3,98,556 के अधिभार को माफ किया गया। कृष्णा नगर निवासी सुखलाल कोरी के 3,73,195 के बिल पर 1,75,277 का अधिभार और सुभाष नगर निवासी हरगोविंद के 5,27,047 के बिल पर 3,23,832 का अधिभार माफ किया गया। इन सभी उपभोक्ताओं को एकमुश्त राशि जमा कराकर बड़ी राहत प्रदान की गई।