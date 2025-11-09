‘बिजली बिलों’ पर बड़ी राहत, मंत्री जी ने माफ कर दिया अधिभार

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: बीते दिन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने रेसकोर्स रोड स्थित कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में आए बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की समाधान योजना 2025-26 के तहत बिजली बिलों पर बड़ी राहत दी गई।
खरगेश्वर रोड, गणेश कॉलोनी निवासी गुड्डी पत्नी दिलीप सिंह के 8,70,849 के बिल पर लगे 3,98,556 के अधिभार को माफ किया गया। कृष्णा नगर निवासी सुखलाल कोरी के 3,73,195 के बिल पर 1,75,277 का अधिभार और सुभाष नगर निवासी हरगोविंद के 5,27,047 के बिल पर 3,23,832 का अधिभार माफ किया गया। इन सभी उपभोक्ताओं को एकमुश्त राशि जमा कराकर बड़ी राहत प्रदान की गई।
जनसुनवाई में उन्होंने जरूरतमंद महिलाओं को राशन पात्रता पर्ची दिलाने, वृद्धावस्था, निराश्रितजन एवं कल्याणी पेंशन तथा आयुष्मान कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। वार्ड 15 वैष्णवपुरम, बिरला नगर निवासी नि:शक्त युवक मांझी राम को मंत्री तोमर ने ट्राइसाइकिल, वॉकर एवं वैशाखी भेंट की।
साथ ही उनकी नि:शक्तजन पेंशन और राशन पात्रता प्रारंभ करने के निर्देश दिए। वहीं बीजासेन माता मंदिर, न्यू कॉलोनी नंबर 2, बिरला नगर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। जिसमें मंत्री ने डस्टबिन वितरित कर शपथ दिलाई कि अपने घरों और आसपास की सफाई का ध्यान रखेंगे।
