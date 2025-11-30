चांदी की कीमतों ने तोड़े रिकॉर्ड, ’21 हजार’ रुपए तक हुई महंगी, जानें रेट

Silver Price Today: सराफा बाजार में चांदी की चमक लगातार तेज होती जा रही है। बीते दिन चांदी के भाव में एक ही दिन में 5,500 रुपए प्रति किलो की बड़ी तेजी दर्ज की गई। उछाल के बाद चांदी के दाम 1,75,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गए, जो पिछले एक महीने के भीतर सबसे बड़ी छलांग मानी जा रही है। एक नवंबर को ग्वालियर सराफा बाजार में चांदी 1,54,000 रुपए प्रति किलो थी। यानी नवंबर पूरा होने से पहले ही चांदी 21,000 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है।