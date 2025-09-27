विश्व पर्यटन दिवस पर खास : विश्व धरोहर की दहलीज पर खड़े मुरैना के मंदिर समूह

ग्वालियर. मुरैना के अद्भुत मंदिर समूह बटेश्वर, मितावली, पड़ावली, सिहोनिया और ककनमठ भी विश्व धरोहर की दहलीज पर खड़े हैं। जी हां, मध्यप्रदेश पयर्टन बोर्ड ने ग्वालियर अंचल की इन नायाब धरोहरों को यूनेस्को से जोडऩे का प्रयास शुरू कर दिया है। मप्र पर्यटन बोर्ड की ओर से यूनेस्को को इस जगह का हिस्टोरिकल लैंडस्कैप भी भेजा जा चुका है। इससे पूर्व यूनेस्को की ओर से ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के तमगे के साथ साथ ग्वालियर फोर्ट को अस्थायी सूची में शामिल किया जा चुका है। मुरैना की धरती सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि स्थापत्य और संस्कृति का भी अद्भुत खजाना है। यहां मौजूद बटेश्वर, मितावली, पड़ावली और ककनमठ के मंदिर सदियों पुरानी कला, विज्ञान और धार्मिक परंपराओं की कहानी बयां करते हैं। पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां और बिना गारे की संरचनाएं आज भी विश्व को चकित करती हैं। यही कारण है कि इन मंदिरों को भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।