‘Speed post’ और ‘Aadhar Card’ अपडेट कराना पड़ेगा महंगा, बढ़ गए रेट

इसमें पांच से सात साल और 15 से 17 साल की उम्र में मेंडेटरी बायोमीट्रिक अपडेट नि:शुल्क रहेगा। लेकिन, सात से 15 साल और 17 साल से अधिक उम्र वालों के लिए यह सेवा अब 125 रुपए में मिलेगी। पहले इसके 100 रुपए लगते थे। डेमोग्राफिक अपडेट (नाम, पता, जन्म तिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी) के लिए अब 50 रुपए की जगह 75 रुपए कर दिए गए हैं। आधार अपडेशन के नए रेट आने के बाद इनकी सूची भी चस्पा की गई।