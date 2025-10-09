Patrika LogoSwitch to English

'Speed post' और 'Aadhar Card' अपडेट कराना पड़ेगा महंगा, बढ़ गए रेट

MP News: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइ) ने आधार कार्ड में डेमोग्राफी और बायोमैट्रिक अपडेट के लिए नई दरें तय की हैं।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Oct 09, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट को महंगा कर दिया है। इनलैंड स्पीड पोस्ट का शुल्क आखिरी बार अक्टूबर 2012 में बदला गया था। पहले स्पीड पोस्ट का चार्ज 15 रुपए से 50 रुपए के बीच था, जिसे बढ़ाकर 19 रुपए से 93 रुपए तक किया गया है। शुल्क बदलने के बाद पहले दिन डाकघर पहुंचे लोगों को नए रेट के साथ थोड़ा अचरज भी हुआ।

इसके साथ ही रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल की डिलीवरी के लिए ग्राहकों को मोबाइल पर ओटीपी भी मिला और सही ओटीपी बताने पर ही डाक मिली।

आधार अपडेशन 25 रुपए महंगा

इसके साथ ही आधार से जुड़ा काम भी महंगा कर दिया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइ) ने आधार कार्ड में डेमोग्राफी और बायोमैट्रिक अपडेट के लिए नई दरें तय की हैं। ये नई दरें 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेंगी।

इसमें पांच से सात साल और 15 से 17 साल की उम्र में मेंडेटरी बायोमीट्रिक अपडेट नि:शुल्क रहेगा। लेकिन, सात से 15 साल और 17 साल से अधिक उम्र वालों के लिए यह सेवा अब 125 रुपए में मिलेगी। पहले इसके 100 रुपए लगते थे। डेमोग्राफिक अपडेट (नाम, पता, जन्म तिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी) के लिए अब 50 रुपए की जगह 75 रुपए कर दिए गए हैं। आधार अपडेशन के नए रेट आने के बाद इनकी सूची भी चस्पा की गई।

Published on:

09 Oct 2025 03:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 'Speed post' और 'Aadhar Card' अपडेट कराना पड़ेगा महंगा, बढ़ गए रेट

