ग्वालियर

इन अफसरों को कड़ी चेतावनी, अब नोटिस नहीं सीधे होंगे बर्खास्त

MP News: ग्वालियर शहर में सफाई के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, अब नोटिस नहीं सीधे बर्खास्त करूंगा। यह चेतावनी गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में आयुक्त संघप्रिय ने अफसरों को दी।

ग्वालियर

Aug 22, 2025

MP News
नगर निगम आयुक्त की चेतावनी, अफसरों को लगाई फटकार (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: ग्वालियर शहर में सफाई के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, अब नोटिस नहीं सीधे बर्खास्त करूंगा। यह चेतावनी गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में आयुक्त संघप्रिय ने अफसरों को दी। ये चेतावनी आयुक्त ने बैठक में मौजूद उपायुक्त अमरसत्य गुप्ता, सीएचओ डॉ वैभव श्रीवास्तव व सभी एचओ व एएचओ को दी है।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा

आयुक्त ने बैठक में स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अब सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप लोग नीचे के अमले से काम नहीं करा पा रहे हैं, ये आपकी लापरवाही है। अब गंदगी मिलने पर मैं सीधे कर्मचारियों को नोटिस नहीं, निलंबित नहीं सीधे बर्खास्त ही करूंगा। बार-बार नोटिस से जेडएचओ, डब्ल्यूएचओ व सफाईकर्मी काम नहीं कर रहे हैं और शहर में जगह-जगह गंदगी नजर आ रही है। बैठक में एचओ किशोर चौहान, भीष्मकुमार पमनानी, दीपेंद्र सेंगर,अजय ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे।

Updated on:

22 Aug 2025 02:25 pm

Published on:

22 Aug 2025 02:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / इन अफसरों को कड़ी चेतावनी, अब नोटिस नहीं सीधे होंगे बर्खास्त

