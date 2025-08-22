इन अफसरों को कड़ी चेतावनी, अब नोटिस नहीं सीधे होंगे बर्खास्त

आयुक्त ने बैठक में स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अब सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप लोग नीचे के अमले से काम नहीं करा पा रहे हैं, ये आपकी लापरवाही है। अब गंदगी मिलने पर मैं सीधे कर्मचारियों को नोटिस नहीं, निलंबित नहीं सीधे बर्खास्त ही करूंगा। बार-बार नोटिस से जेडएचओ, डब्ल्यूएचओ व सफाईकर्मी काम नहीं कर रहे हैं और शहर में जगह-जगह गंदगी नजर आ रही है। बैठक में एचओ किशोर चौहान, भीष्मकुमार पमनानी, दीपेंद्र सेंगर,अजय ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे।