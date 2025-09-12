एमपी के 1 लाख 48 हजार वोटरों पर लटकी तलवार, मतदाता सूची से हटेंगे नाम

नगर निकाय व पंचायतों का 2023 में पुनरीक्षण हुआ था। दो साल बाद फिर से पुनरीक्षण किया जा रहा है। जिसमें मृत मतदाता, स्थान परिवर्तन कर चुके मतदाताओं को चिह्नित किया गया है। फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का नगर पालिका वार्ड और अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 8 अक्टूबर को किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में 8 से 17 अक्टूबर तक दावे-आपत्ति लिए जाएंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का नगर पालिका वार्ड तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 13 नवम्बर को किया जाएगा।