ग्वालियर

एमपी के 1 लाख 48 हजार वोटरों पर लटकी तलवार, मतदाता सूची से हटेंगे नाम

MP News: ग्वालियर में भी नगरीय निकाय व पंचायत की मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू हो गया है। इसके लिए प्राधिकारियों को मतदाता सूची भेज दी है। नगरीय निकायों में 1 लाख 48 हजार मतदाताओं के नाम विलोपित होंगे।

ग्वालियर

Avantika Pandey

Sep 12, 2025

MP News voter id
voter of MP (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: ग्वालियर में भी नगरीय निकाय व पंचायत की मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू हो गया है। इसके लिए प्राधिकारियों को मतदाता सूची भेज दी है। नगरीय निकायों में 1 लाख 48 हजार मतदाताओं के नाम विलोपित होंगे। सबसे ज्यादा नगर निगम सीमा में 1 लाख 31 हजार मतदाता के नाम हटेंगे, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव के दौरान मौके पर नहीं मिले थे, दूसरी जगह चले गए थे। साथ ही मतदाता मृत भी हो गए। वहीं नए नाम भी जोड़े जाएंगे। प्राधिकारी मतदाताओं का सर्वे कर रिपोर्ट एसडीएम को सौंपेंगे।

दो साल बाद फिर से पुनरीक्षण

नगर निकाय व पंचायतों का 2023 में पुनरीक्षण हुआ था। दो साल बाद फिर से पुनरीक्षण किया जा रहा है। जिसमें मृत मतदाता, स्थान परिवर्तन कर चुके मतदाताओं को चिह्नित किया गया है। फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का नगर पालिका वार्ड और अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 8 अक्टूबर को किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में 8 से 17 अक्टूबर तक दावे-आपत्ति लिए जाएंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का नगर पालिका वार्ड तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 13 नवम्बर को किया जाएगा।

यहां इतने मतदाता

  • नगर निगम ग्वालियर में 131813 मतदाता
  • बिलौआ में 983 मतदाता
  • भितरवार में 1045 मतदाता
  • पिछोर में 645 मतदाता
  • आंतरी में 945 मतदाता
  • मोहना में 1992 मतदाता
  • डबरा में 11084 मतदाता

1 लाख 79 हजार 451 मतदाता बढे़

● जिले की 6 विधानसभा में 1 लाख 79 हजार 451 मतदाताओं के नाम बढ़े हैं। इसमें सबसे ज्यादा नए मतदाता 18 से 21 साल की उम्र के हैं। सर्वे के दौरान नगरीय निकाय के मतदाताओं को निकाय में जोड़ा जाएगा। पंचायत के मतदाताओं का नाम पंचायत की सूची में रखा जाएगा।

● निकायों में जितने नाम काटा जा रहे हैं, उससे ज्यादा नाम बढ़ रहे हैं। इससे मतदाता सूची में ज्यादा अंतर नहीं आएगा।

विधानसभा के केंद्रों की सूची भेजी जा रही भोपाल

● जिले की 6 विधानसभा में नए मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। 255 केंद्रों की बढ़ोतरी हुई है। राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद केंद्र निर्धारित कर दिए हैं। बढ़ोतरी का प्रस्ताव भोपाल भेजा जा रहा है।

● अब एक केंद्र पर 1200 मतदाता रहेंगे। 1200 की संख्या निर्धारित होने पर केंद्र पर मतदाताओं की ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी।

आपत्तियों के बाद अंतिम प्रकाशन होगा

प्राधिकारियों को मतदाता सूची भेजी दी गई है। प्राधिकारी सर्वे कर रिपोर्ट पेश करेंगे। दावे आपत्तियों के बाद अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।- भूमिजा सक्सेना, उप निर्वाचन अधिकारी

Published on:

12 Sept 2025 12:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी के 1 लाख 48 हजार वोटरों पर लटकी तलवार, मतदाता सूची से हटेंगे नाम

