TAX return problem…. आयकर रिटर्न दाखिल करने बारह दिन शेष, पोर्टल होने लगा क्रेश

ग्वालियर. आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट््स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 15 सितंबर तक करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने हैं, पर आयकर पोर्टल की तकनीकी खामियां और प्रक्रियात्मक दिक्कतें समय पर रिटर्न दाखिल करने में बाधा बन रही हैं। ग्वालियर रीजन में अभी भी करदाताओं का रिटर्न दाखिल होने का आंकड़ा 50 फीसदी से भी कम है। ऐसे में अंतिम तिथि के नजदीक आते ही समस्या और बढ़ सकती है। करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के दौरान पोर्टल पर धीमी गति, लॉग-इन में कठिनाई और डेटा अपलोड करने में रुकावट जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अंतिम दिनों में यह समस्या और अधिक बढ़ेगी क्योंकि उसी समय सबसे अधिक फाइङ्क्षलग होती है।