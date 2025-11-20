चार पहिया वाहन और स्वच्छता परिसर 2-3 के ठेके के लिए चौथी बार निकला टेंडर, रुचि नहीं दिखा रहे ठेकेदार

ग्वालियर. ग्वालियर व्यापार मेला आयोजित करने के लिए मेला प्राधिकरण को इस बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये है कि ठेकेदारों द्वारा टेंडर में रुचि नहीं लेने के कारण, मेला प्राधिकरण को चौथी बार ऑनलाइन टेंडर जारी करने पड़े हैं। मेला संचालन के लिए कुल 20 टेंडर निकाले गए थे, जिनमें से 12 टेंडर प्रथम चरण में पूरे हो गए थे, 8 कार्यों के लिए फिर से टेंडर निकाले गए थे। अब चौथी बार ठेका कार पार्किंग (चार पहिया वाहन) और ठेका स्वच्छता परिसर क्रमांक 2 व 3 के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। बताया जाता है कि उच्च अर्नेस्ट मनी और ब्याज के कारण ठेकेदार समय पर टेंडर में रुचि नहीं ले रहे, जिससे मेला प्राधिकरण को बार-बार टेंडर निकालने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कई ठेकेदार ऐन वक्त पर ही टेंडर लेकर इस राशि को जमा करते हैं। इस कारण मेला की तैयारियों में देरी हो रही है और मेला प्राधिकरण को बार-बार अतिरिक्त प्रयास करने पड़ रहे हैं। जबकि इस साल ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक लगाया जाना है।