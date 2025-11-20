Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

चार पहिया वाहन और स्वच्छता परिसर 2-3 के ठेके के लिए चौथी बार निकला टेंडर, रुचि नहीं दिखा रहे ठेकेदार

ग्वालियर व्यापार मेला आयोजित करने के लिए मेला प्राधिकरण को इस बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये है कि ठेकेदारों द्वारा टेंडर में रुचि नहीं लेने के कारण, मेला प्राधिकरण को चौथी बार ऑनलाइन टेंडर जारी करने पड़े हैं।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Nov 20, 2025

ग्वालियर व्यापार मेला की तैयारियों में हो रही है देरी

ग्वालियर. ग्वालियर व्यापार मेला आयोजित करने के लिए मेला प्राधिकरण को इस बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये है कि ठेकेदारों द्वारा टेंडर में रुचि नहीं लेने के कारण, मेला प्राधिकरण को चौथी बार ऑनलाइन टेंडर जारी करने पड़े हैं। मेला संचालन के लिए कुल 20 टेंडर निकाले गए थे, जिनमें से 12 टेंडर प्रथम चरण में पूरे हो गए थे, 8 कार्यों के लिए फिर से टेंडर निकाले गए थे। अब चौथी बार ठेका कार पार्किंग (चार पहिया वाहन) और ठेका स्वच्छता परिसर क्रमांक 2 व 3 के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। बताया जाता है कि उच्च अर्नेस्ट मनी और ब्याज के कारण ठेकेदार समय पर टेंडर में रुचि नहीं ले रहे, जिससे मेला प्राधिकरण को बार-बार टेंडर निकालने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कई ठेकेदार ऐन वक्त पर ही टेंडर लेकर इस राशि को जमा करते हैं। इस कारण मेला की तैयारियों में देरी हो रही है और मेला प्राधिकरण को बार-बार अतिरिक्त प्रयास करने पड़ रहे हैं। जबकि इस साल ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक लगाया जाना है।

दुकानों के लिए आए ऑनलाइन 1732 आवेदन, कल आखिरी दिन

ग्वालियर व्यापार मेले में दुकानें लगाने के लिए इस साल ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। बुधवार तक 1732 दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के आधार पर 1310 दुकानों का सत्यापन किया जा चुका है। संबंधित दुकानदार अपने आवंटन ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकते हैं। मेला सचिव सुनील त्रिपाठी ने बताया कि मेले में दुकान लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 21 नवंबर है।

मेले की तैयारियों के लिए बैठक आज

माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला की तैयारियां जारी हैं। मेले की तैयारियों के सिलसिले में गुरुवार 20 नवंबर को संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इस दिन यह बैठक संभागीय आयुक्त मनोज खत्री की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे संभाग आयुक्त कार्यालय के सभागार में रखी गई है।

दुकान एवं सभागार संधारण के लिए आज आयुक्त से मिलेगा कैट का प्रतिनिधिमंडल

कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का प्रतिनिधि मंडल 20 नवम्बर गुरुवार को शाम 4.30 बजे ग्वालियर संभाग आयुक्त मनोज खत्री से मुलाकात कर ग्वालियर व्यापार मेले में संधारण कार्य के लिए आग्रह करेगा। कैट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भूपेन्द्र जैन ने बताया कि कैट टीम के साथ एमआईटीएस ग्वालियर की आर्किटेक्ट विभाग की टीम भी साथ रहेगी। हमारी मांग में दुकानों का संधारण, विशेषकर मेला स्थित शौचालयों को सुचारू रूप से संचालित करने, छतरियों की व्यवस्था ठीक करना एवं मेला सभागार को नवीनीकृत करना शामिल है। कैट के मुताबिक एमआईटीएस की आर्किटेक्ट टीम को आयुक्त मनोज खत्री द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिया जाएगा, उसके आधार पर एक प्रोजेक्ट तैयार करके आयुक्त ग्वालियर संभाग को सौंपेंगे, ताकि हम राज्य शासन और केन्द्र शासन से आर्थिक मदद केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मप्र विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाह एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के माध्यम से मांग सकें।

ग्वालियर व्यापार मेला: चौथी बार निकला टेंडर, लेकिन रुचि नहीं दिखा रहे ठेकेदार

ग्वालियर व्यापार मेला: चौथी बार निकला टेंडर, लेकिन रुचि नहीं दिखा रहे ठेकेदार
समाचार

बदलेगा ‘मकान की रजिस्ट्री’ का तरीका ! 126 साल पुराने स्टांप एक्ट में बदलाव

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

126 साल पुराने रजिस्ट्री के नियम बदल रहे, ऑनलाइन में मध्य प्रदेश का मॉडल हो सकता है स्वीकार

A technical team from the Union Ministry of Rural Development observed the Sampada-2 software in Gwalior, where the Aadhaar-to-biometrics approach was observed.
ग्वालियर

2003 की सूची के सैकड़ों नाम, जिनकी तलाश करना हुआ कठिन

2003 की सूची के सैकड़ों नाम, जिनकी तलाश करना हुआ कठिन
ग्वालियर

चार्टर्ड एकाउंटेंसी कोर्स : 27 नवंबर को देश भर में 180 मेगा कॅरियर कॉउंसलिंग आइसीएआइ की ब्रांचेज करेगी आयोजन

Students from class 8 to 12 will learn about the education of Chartered Accountants.
ग्वालियर
