नवरात्र में फलाहारी थाली पर टैक्स का जोरदार तड़का बरकरार

ग्वालियर . नवरात्र के पावन अवसर पर जहां भक्तजन उपवास रखते हैं, वहीं फलाहार सामग्री पर 5 प्रतिशत जीएसटी का तड़का बरकरार है। सरकार ने 22 सितंबर से आम जरूरत की वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की थी, लेकिन कूटू, सिंघाडा, राजगीरा का आटा, मूंगफली दाना, साबूदाना जैसी प्रमुख उपवास सामग्री पर 5 प्रतिशत की पुरानी जीएसटी दर ही लागू है। इन वस्तुओं के बाजार भाव में कोई कमी नहीं आई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद टूट गई है। यदि इन पर लगने वाली 5 प्रतिशत जीएसटी की दर को हटा दिया जाता, तो शायद आमजन को काफी राहत मिल जाती।