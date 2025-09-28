Patrika LogoSwitch to English

नवरात्र में फलाहारी थाली पर टैक्स का जोरदार तड़का बरकरार

कूटू, सिंघाड़ा, साबूदाना, मूंगफली दाना के दाम स्थिर, व्रत रखने वालों को राहत नहीं

2 min read

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Sep 28, 2025

ग्वालियर . नवरात्र के पावन अवसर पर जहां भक्तजन उपवास रखते हैं, वहीं फलाहार सामग्री पर 5 प्रतिशत जीएसटी का तड़का बरकरार है। सरकार ने 22 सितंबर से आम जरूरत की वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की थी, लेकिन कूटू, सिंघाडा, राजगीरा का आटा, मूंगफली दाना, साबूदाना जैसी प्रमुख उपवास सामग्री पर 5 प्रतिशत की पुरानी जीएसटी दर ही लागू है। इन वस्तुओं के बाजार भाव में कोई कमी नहीं आई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद टूट गई है। यदि इन पर लगने वाली 5 प्रतिशत जीएसटी की दर को हटा दिया जाता, तो शायद आमजन को काफी राहत मिल जाती।

कर सलाहकार व करोबारी की राय

कर सलाहकार पंकज गोयल का कहना है कि फलाहार की खपत वर्ष भर पूरे प्रदेश में बनी रहती है। सरकार को इस पर ध्यान देते हुए 5 प्रतिशत टैक्स भी समाप्त कर देना चाहिए था। ड्राई फ्रूट्स कारोबारी विपुल वाधवानी ने बताया कि बादाम यूएस और अफगान से, मुनक्का अफगान से और पिस्ता ईरान से आयात किया जाता है। इन पर दरें 5 फीसदी कर दी गई हैं लेकिन बाजार में नया माल आने पर ही नई दरों का माल मिलेगा।

बादाम, मुनक्का, पिस्ता सस्ते हुए, पर इनका सेवन करने वाले सीमित

हालांकि, बादाम, मुनक्का, पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स पर जीएसटी को 12त्न से घटाकर 5त्न कर दिया गया है, लेकिन इसका लाभ उन लोगों को ही मिलेगा जो उपवास के दौरान इनका सेवन करते हैं। बाजार में बादाम 850 रुपये, मुनक्का 720 रुपये और नमकीन पिस्ता 1120 रुपये किलो बिक रहे हैं।

फलाहार की सालाना खपत

कूटू का आटा: ग्वालियर में सालाना 350 क्विंटल मध्य प्रदेश में 500 क्विंटल सिंघाडा का आटा: ग्वालियर में सालाना 30 टन, मध्य प्रदेश में करीब 500 टन
साबूदाना: ग्वालियर में सालाना 300 टन से अधिक, मध्य प्रदेश में 1200 टन
मूंगफली दाना: ग्वालियर में सालाना साढ़े चार लाख क्विंटल मध्य प्रदेश में 1000 टन से अधिक

फलाहार के वर्तमान दाम बाजार में

कूटू का आटा 225 रुपये
सिंघाड़े का आटा 225 रुपये
राजगिरा का आटा 250 रुपये
साबूदाना 80-90 रुपये
मूंगफली दाना 95-100 रुपये
(दाम प्रति किलो)

