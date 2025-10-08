डिजिटल इंडिया का छाया जादू : ठेले से मॉल तक बढ़ा यूपीआइ से पेमेंट, कैश पर निर्भरता कम

ग्वालियर. त्योहारों का मौसम है, बाजार गुलजार हैं, लेकिन इस बार ग्राहकों के हाथ में थैली और जेब में कैश की जगह स्मार्टफोन और क्यूआर कोड ने ले ली है। ग्वालियर ही नहीं मप्र के बाजारों में भी डिजिटल पेमेंट का बोलबाला है। आम दिनों के मुकाबले इन दिनों डिजिटल पेमेंट में 60त्न तक की बढ़ोतरी हुई है। अब लोग कैश की जगह यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) से पेमेंट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यह आसान, सुरक्षित और तेज है। होम क्रेडिट इंडिया की द ग्रेट इंंडियन वॉलेट-25 की ओर से 18 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के सर्वे में निकलकर आया है कि 77 फीसदी लोग नियमित रूप से यूपीआइ का उपयोग कर रहे हैं।