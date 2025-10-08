डिजिटल इंडिया का छाया जादू : ठेले से मॉल तक बढ़ा यूपीआइ से पेमेंट, कैश पर निर्भरता कम

upi payments
ग्वालियर. त्योहारों का मौसम है, बाजार गुलजार हैं, लेकिन इस बार ग्राहकों के हाथ में थैली और जेब में कैश की जगह स्मार्टफोन और क्यूआर कोड ने ले ली है। ग्वालियर ही नहीं मप्र के बाजारों में भी डिजिटल पेमेंट का बोलबाला है। आम दिनों के मुकाबले इन दिनों डिजिटल पेमेंट में 60त्न तक की बढ़ोतरी हुई है। अब लोग कैश की जगह यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) से पेमेंट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यह आसान, सुरक्षित और तेज है। होम क्रेडिट इंडिया की द ग्रेट इंंडियन वॉलेट-25 की ओर से 18 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के सर्वे में निकलकर आया है कि 77 फीसदी लोग नियमित रूप से यूपीआइ का उपयोग कर रहे हैं।
यूपीआइ से ट्रांजेक्शन बढऩे का असर बैंकों के एटीएम पर भी दिखने लगा है। पहले एटीएम पर कैश निकालने वालों की लंबी कतारें दिखती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यही वजह है कि ग्वालियर में एटीएम की संख्या 550 से घटकर 450 तक रह गई है। बैंकों द्वारा पांच ट्रांजेक्शन के बाद लगाए जाने वाले शुल्क भी एक बड़ी वजह है, जिसके चलते लोग डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं।
राज्य----------------ट्रांजेक्शन
महाराष्ट्र----------------1985 मिलियन
कर्नाटक----------------1077 मिलियन
उत्तरप्रदेश----------------1059 मिलियन
तेलंगाना----------------803 मिलियन
तमिलनाडू----------------799 मिलियन
आंध्रप्रदेश----------------551 मिलियन
राजस्थान----------------571 मिलियन
गुजरात ----------------515 मिलियन
दिल्ली----------------487 मिलियन
प. बंगाल----------------436 मिलियन
मध्यप्रदेश----------------436 मिलियन
डिजिटल ट्रांजेक्शन के चलते प्रचलन में मुद्रा के चलन में निश्चित तौर पर कमी आई है। शहर से लेकर गांव तक यूपीआइ लेन-देन एक पसंदीदा विकल्प बनता जा रहा है, आमजन के ऐसा करने निश्चित तौर पर एटीएम पर भी लोड कम हुआ है।
अमिता शर्मा, एलडीएम ग्वालियर
अब तो 75 फीसदी लोग यूपीआइ पेमेंट ही कर रहे हैं। हमें भी आसानी हो रही है क्योंकि पैसा सीधे बैंक में पहुंच जाता है। नकदी रकम लेकर आने वाले ग्राहकों की संख्या काफी कम हो गई है। ग्राहकों को यूपीआइ से भुगतान करना आसान लगता है।
गोपी गुलवानी, मार्ट संचालक
