प्रेमी से मिलने पाकिस्तान बॉर्डर पहुंची महिला, बीच में हो गया बड़ा कांड, 3 महीने बाद पति से हुआ सामना

पुलिस के अनुसार, कुलविंदर कौर (परिवर्तित नाम) मूलत: अमृतसर (पंजाब) की रहने वाली है और उसकी ससुराल डबरा के पिछोर में है। सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती एक अनजान युवक से हुई, जिसने खुद को अमृतसर का बताकर उससे शादी के वादे किए। झांसे में आकर कुलविंदर ने अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लिया। तीन महीने पहले, बेटे (9) को पढ़ाने का बहाना बनाकर वह बहोड़ापुर(Bahodapur woman missing) में किराए के मकान में आ गई। योजना के मुताबिक, 24 अगस्त को वह अपने पति को सोता छोड़ बेटे के साथ प्रेमी से मिलने के लिए रवाना हो गई।