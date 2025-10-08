Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

प्रेमी से मिलने पाकिस्तान बॉर्डर पहुंची महिला, बीच में हो गया बड़ा कांड, 3 महीने बाद पति से हुआ सामना

MP News: सोशल मीडिया पर शादीशुदा महिला की दोस्ती एक युवक से हुई। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। प्रेमी के झांसे में आकर महिला ने पति को छोड़ने का फैसला कर लिया। पति को सोता छोड़ महिला अपने 9 साल के बेटे के साथ घर से निकल तो गई लेकिन उसके साथ जो हुआ वो हैरान करने वाला है...।

2 min read

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Oct 08, 2025

Gwalior News Bahodapur woman missing

Gwalior News Bahodapur woman missing (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News:मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक महिला ऑनलाइन प्रेमी के धोखे का शिकार हुई और अपने 9 साल के बेटे के साथ पाकिस्तान सीमा के पास कहनुवान गांव तक पहुंच गई। तीन महीने बाद पुलिस ने सोशल मीडिया को जरिया बनाया और एक ’हमदर्द दोस्त’ बनकर उसे ढूंढ निकाला, महिला को सकुशल परिजनों को सौंप दिया है।

युवक के बहकावे में फंसी, पति को छोड़ा

पुलिस के अनुसार, कुलविंदर कौर (परिवर्तित नाम) मूलत: अमृतसर (पंजाब) की रहने वाली है और उसकी ससुराल डबरा के पिछोर में है। सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती एक अनजान युवक से हुई, जिसने खुद को अमृतसर का बताकर उससे शादी के वादे किए। झांसे में आकर कुलविंदर ने अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लिया। तीन महीने पहले, बेटे (9) को पढ़ाने का बहाना बनाकर वह बहोड़ापुर(Bahodapur woman missing) में किराए के मकान में आ गई। योजना के मुताबिक, 24 अगस्त को वह अपने पति को सोता छोड़ बेटे के साथ प्रेमी से मिलने के लिए रवाना हो गई।

गुरुद्वारों में पनाह, पाक सीमा तक भटकी

कुलविंदर के आने की खबर सुनते ही डिजिटल आशिक मोबाइल बंद कर लापता हो गया। प्रेमी के धोखे से हताश कुलविंदर बेटे संग अमृतसर, गुरदासपुर और भटिंडा में भटकती रही। इस दौरान उसने गुरुद्वारों में पनाह लेकर वक्त गुजारा। इसी दौरान उसकी मुलाकात खागर (जो पाकिस्तान सीमा से सटा एक गांव है) निवासी सतविंदर सिंह से हुई, जो पेशे से ड्राइवर है। सतविंदर ने मदद का भरोसा दिलाकर उसे और बेटे को अपने साथ ले आया। तब से वह सतविंदर के साथ ही थी।

पुलिस की अनोखी पहल: इंस्टाग्राम पर दोस्ती और रेस्क्यू

बहोड़ापुर थाने(Bahodapur Police Station) में पदस्थ हवलदार जयराम यादव ने बताया कि कुलविंदर अपना मोबाइल ले गई थी, लेकिन उसने सिम तोड़ दी थी। कभी-कभी वाईफाई से इंटरनेट चला रही थी, जिससे उसकी इंस्टाग्राम आईडी सक्रिय थी। हवलदार ने अपनी पहचान छिपाकर इंस्टाग्राम पर हमदर्द बनकर उससे दोस्ती की और बातों का सिलसिला शुरू किया। भरोसे में लेने के बाद महिला ने खुलासा किया कि वह पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक गांव में है, लेकिन कहनुवान आकर मिल सकती है।

मुलाकात की तारीख और वक्त तय कर हवलदार अपने साथ महिला के पति और ससुराल वालों को लेकर कहनुवान पहुंचे। वहां स्थानीय पुलिस की मदद से कुलविंदर और उसके बेटे को दस्तयाब कर सकुशल परिजनों को सौंप दिया।

