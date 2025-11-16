स्ट्रीट लाइटों की हकीकत… दीपावली बीती, अंधेरा कायम, शहर की 7500 स्ट्रीट लाइटें, अब भी बंद

स्मार्ट सिटी ने 10.89 करोड़ रुपए में फ्लोरिडा कंपनी को लाइट सप्लाई का ठेका दिया था। कंपनी ने 70 वाट की 1700 और 110 वाट की 200 लाइटें भेजीं, लेकिन जांच में सामने आया कि 70 वाट की अधिकांश लाइटों में ग्लास कवर नहीं थे और लाइटों का डाया भी मानक से छोटा था। परिणामस्वरूप 1700 लाइटें लौटा दी गईं। कंपनी ने यह कहते हुए सफाई दी कि ये लाइटें इमरजेंसी में भेजी गई थीं और त्योहार बाद नई खेप भेज दी जाएगी, पर आज तक सप्लाई नहीं हुई। इसके बाद कंपनी ने 70 वाट के 2000, 110 वाट के 1000 ड्राइवर, 2700 एचएसपी और 600 टाइमर भेजे, लेकिन निगम और स्मार्ट सिटी के पास पर्याप्त तकनीकी स्टाफ नहीं होने से यह सामग्री भी निरर्थक पड़ी हुई है।