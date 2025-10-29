Patrika LogoSwitch to English

चोरों ने कहा- हमें मार डालो लेकिन बाबू की बात पर भरोसा मत करो, हमें तो चोरी में 30 हजार और दो लाख के गहने हाथ लगे

दीपावली की रात डाक विभाग के बाबू के घर हुई चोरी का खुलासा हो गया है। दो चोर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, लेकिन चोरों की गर्दन नापने से ज्यादा पुलिस का पसीना चोरी के गहने और सामान ...

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Oct 29, 2025

gwalior chori

gwalior chori

ग्वालियर. दीपावली की रात डाक विभाग के बाबू के घर हुई चोरी का खुलासा हो गया है। दो चोर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, लेकिन चोरों की गर्दन नापने से ज्यादा पुलिस का पसीना चोरी के गहने और सामान की सही कीमत पता लगाने में निकल गया। दरअसल डाक बाबू चोरी गए गहनों की कीमत 45 लाख रुपया बता रहे थे यह सुनकर चोरों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दोनों चोर खानदान भर की कसमें खा गए पुलिस से बोले हमें मार डालो लेकिन बाबू की बात पर भरोसा मत करो। हमें तो चोरी में 30 हजार रुपया और ज्यादा से ज्यादा दो लाख के गहने हाथ आए हैं। चोरी का सामान जैसे का तैसा रखा है चलो खुद देख लो, तब डाक बाबू ने भी माना कि गहने तो पत्नी ले गईं थीं उन्हें पता नहीं था तो चोरी होना बता दिए।

दर्पण कॉलोनी निवासी बसंत भारद्वाज के घर दीपावली की रात रघु उर्फ राघवेन्द्र आदिवासी और छोटू उर्फ सोनू साहू ने चोरी की थी। बसंत डाक विभाग बाबू है, उनका पुश्तैनी घर देभई (दतिया) में है। वे दीपावली मनाने परिवार को लेकर गांव गए थे उनकी पत्नी भी मायके अतरेटा चली गई थी। मकान सूना देखकर चोरों ने हाथ मार दिया। दो दिन बाद बसंत ने पुलिस को बताया घर में उनका और भाई का परिवार रहता है। दोनों परिवार के करीब 45 लाख रुपए कीमत के गहने और पैसा रखा था वह चोरी हुआ है।

चोर बोले ताला देखकर चोरी, 45 लाख की कहानी झूठी

पकड़े जाने के बाद दोनों चोरों ने खुलासा किया कि उन्होंने बसंत के अलावा दर्पण कॉलोनी में एचआईजी 05 मे मंजू गौर के यहां भी चोरी की है। बसंत के घर से गोदरेज की तिजोरी उठा ले गए थे उसे कैलाश विहार के जंगल में तोड़ा था। उसमें सोने की अंगूठी, छोटा मंगलसूत्र, झुमकी, चांदी की पायल और 30 हजार रुपए निकले थे। इनमें 4500 रुपए प्लास्टिक की गुल्लक में थे। चोरी का सारा सामान अब भी झाडिय़ों में छिपा है। 45 लाख कीमत के गहने चुराने की बात सरासर झूठी है। घर से चोरी गई तिजोरी में यूको बैंक की बिरला नगर ब्रांच के लॉकर रसीद निकली है। उससे पता चला कि मोहरें लॉकर में है।

बाबू ने शपथ पत्र में माना कम थे गहने

चोरों से आमने सामने के बाद चोरी गए सामान का खुलासा हुआ है अब बसंत भारद्वाज ने भी पुलिस को शपथ पत्र दिया है उनकी पत्नी मायके में थीं। उनसे बात नहीं हो पाई थी इसलिए उन गहनों को भी चोरी होना बता दिया जो उनकी पत्नी के पास थे।

चोरी का खुलासा, दो आरोपी पकड़े

डाक विभाग के कर्मचारी के घर चोरी करने वाले पकड़े हैं। फरियादी ने घबराहट में उन गहनों को भी चोरी होना बता दिया था जो उनकी पत्नी के पास थे। दो आरोपियों को राउंडअप किया है। उनसे चोरी का सामान भी मिला है। आरोपियों ने एक और चोरी का खुलासा किया है।
अनु बेनीवाल, एएसपी

Published on:

29 Oct 2025 05:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / चोरों ने कहा- हमें मार डालो लेकिन बाबू की बात पर भरोसा मत करो, हमें तो चोरी में 30 हजार और दो लाख के गहने हाथ लगे

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बड़ी कार्रवाई, सचिवों को 5–5 हजार रुपए जुर्माना के जारी किए नोटिस

Notices issued to secretaries in MP for fines of Rs. 5,000 each
ग्वालियर

‘धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा रोको, नहीं तो होगा आंदोलन…’ राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

बिगड़ा मौसम: MP के इस शहर में मानसून की तरह बारिश, दो दिन जमकर बरसेगा पानी

MP Weather IMD issues heavy rain alert
ग्वालियर

कोर्ट की टिप्पणी, अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए अदालत के आदेश का इंतजार क्यों? तीसरी मंजिल गिराने का दिया आदेश

The Municipal Corporation's inaction encourages illegal construction. This spoils the urban aesthetic, the High Court made serious observations in the case of an illegally constructed building in Dalbazar.
ग्वालियर

सड़क के लिए मुख्यमंत्री को खून से लिखा पत्र, बारिश में फिर धंसकीं सड़कें, हुए कई हादसे

Gwalior Road
ग्वालियर
