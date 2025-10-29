चोरों ने कहा- हमें मार डालो लेकिन बाबू की बात पर भरोसा मत करो, हमें तो चोरी में 30 हजार और दो लाख के गहने हाथ लगे

gwalior chori
ग्वालियर. दीपावली की रात डाक विभाग के बाबू के घर हुई चोरी का खुलासा हो गया है। दो चोर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, लेकिन चोरों की गर्दन नापने से ज्यादा पुलिस का पसीना चोरी के गहने और सामान की सही कीमत पता लगाने में निकल गया। दरअसल डाक बाबू चोरी गए गहनों की कीमत 45 लाख रुपया बता रहे थे यह सुनकर चोरों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दोनों चोर खानदान भर की कसमें खा गए पुलिस से बोले हमें मार डालो लेकिन बाबू की बात पर भरोसा मत करो। हमें तो चोरी में 30 हजार रुपया और ज्यादा से ज्यादा दो लाख के गहने हाथ आए हैं। चोरी का सामान जैसे का तैसा रखा है चलो खुद देख लो, तब डाक बाबू ने भी माना कि गहने तो पत्नी ले गईं थीं उन्हें पता नहीं था तो चोरी होना बता दिए।
दर्पण कॉलोनी निवासी बसंत भारद्वाज के घर दीपावली की रात रघु उर्फ राघवेन्द्र आदिवासी और छोटू उर्फ सोनू साहू ने चोरी की थी। बसंत डाक विभाग बाबू है, उनका पुश्तैनी घर देभई (दतिया) में है। वे दीपावली मनाने परिवार को लेकर गांव गए थे उनकी पत्नी भी मायके अतरेटा चली गई थी। मकान सूना देखकर चोरों ने हाथ मार दिया। दो दिन बाद बसंत ने पुलिस को बताया घर में उनका और भाई का परिवार रहता है। दोनों परिवार के करीब 45 लाख रुपए कीमत के गहने और पैसा रखा था वह चोरी हुआ है।
पकड़े जाने के बाद दोनों चोरों ने खुलासा किया कि उन्होंने बसंत के अलावा दर्पण कॉलोनी में एचआईजी 05 मे मंजू गौर के यहां भी चोरी की है। बसंत के घर से गोदरेज की तिजोरी उठा ले गए थे उसे कैलाश विहार के जंगल में तोड़ा था। उसमें सोने की अंगूठी, छोटा मंगलसूत्र, झुमकी, चांदी की पायल और 30 हजार रुपए निकले थे। इनमें 4500 रुपए प्लास्टिक की गुल्लक में थे। चोरी का सारा सामान अब भी झाडिय़ों में छिपा है। 45 लाख कीमत के गहने चुराने की बात सरासर झूठी है। घर से चोरी गई तिजोरी में यूको बैंक की बिरला नगर ब्रांच के लॉकर रसीद निकली है। उससे पता चला कि मोहरें लॉकर में है।
चोरों से आमने सामने के बाद चोरी गए सामान का खुलासा हुआ है अब बसंत भारद्वाज ने भी पुलिस को शपथ पत्र दिया है उनकी पत्नी मायके में थीं। उनसे बात नहीं हो पाई थी इसलिए उन गहनों को भी चोरी होना बता दिया जो उनकी पत्नी के पास थे।
डाक विभाग के कर्मचारी के घर चोरी करने वाले पकड़े हैं। फरियादी ने घबराहट में उन गहनों को भी चोरी होना बता दिया था जो उनकी पत्नी के पास थे। दो आरोपियों को राउंडअप किया है। उनसे चोरी का सामान भी मिला है। आरोपियों ने एक और चोरी का खुलासा किया है।
अनु बेनीवाल, एएसपी
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग