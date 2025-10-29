चोरों ने कहा- हमें मार डालो लेकिन बाबू की बात पर भरोसा मत करो, हमें तो चोरी में 30 हजार और दो लाख के गहने हाथ लगे

ग्वालियर. दीपावली की रात डाक विभाग के बाबू के घर हुई चोरी का खुलासा हो गया है। दो चोर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, लेकिन चोरों की गर्दन नापने से ज्यादा पुलिस का पसीना चोरी के गहने और सामान की सही कीमत पता लगाने में निकल गया। दरअसल डाक बाबू चोरी गए गहनों की कीमत 45 लाख रुपया बता रहे थे यह सुनकर चोरों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दोनों चोर खानदान भर की कसमें खा गए पुलिस से बोले हमें मार डालो लेकिन बाबू की बात पर भरोसा मत करो। हमें तो चोरी में 30 हजार रुपया और ज्यादा से ज्यादा दो लाख के गहने हाथ आए हैं। चोरी का सामान जैसे का तैसा रखा है चलो खुद देख लो, तब डाक बाबू ने भी माना कि गहने तो पत्नी ले गईं थीं उन्हें पता नहीं था तो चोरी होना बता दिए।